Une course révolutionnaire aux Mondiaux 2020 a permis à DAMWON Gaming de réussir à long terme

in

Il y a six mois, DAMWON Gaming était une équipe du milieu de la route planant autour de la cinquième place de la LCK. Après avoir été rebondie des éliminatoires du printemps par DRX et avoir terminé avec une fiche de 9-9 pour la division, l’équipe avait été exclue du match national coréen dans un avenir prévisible. Même en dépit d’atteindre le League of Legends Championnat du monde en 2019, il devenait largement admis que cette nouvelle ère de DWG était destinée à être simplement moyenne.

C’était jusqu’à ce que l’équipe ouvre un chemin à travers l’ensemble de la LCK et finalement, le monde. Une fois le Summer Split lancé, DWG a changé les choses en un clin d’œil, passant d’un prétendant limite aux séries éliminatoires de la LCK à une véritable menace internationale en quelques semaines.

DWG a affiché un record incroyable de 51-8 depuis le début de la division estivale jusqu’à la finale du monde d’aujourd’hui, la mi-saison marquant un véritable tournant pour l’organisation. Des joueurs comme ShowMaker, Ghost et Canyon sont passés de talents raisonnablement bons avec un potentiel à des superstars de classe mondiale en quelques jeux seulement.

Mais même le record de 37-5 de l’équipe dans le jeu national cet été a été dépassé par une course de Championnat du monde qui a consolidé cette liste comme l’une des plus fortes à sortir de Corée.

Restaurer le récit

Photo via Riot Games

Ce qui est le plus poétique dans la course à l’immortalité de DWG est le fait que l’équipe a dû vaincre tant de ses anciens démons pour assurer sa place au sommet.

Peut-être était-il approprié que DWG ait renversé DRX en quart de finale du Championnat du monde de cette année, étant donné que DRX a pris le dessus sur DWG lors des éliminatoires du printemps plus tôt cette année. Ce qui est encore plus approprié, c’est la façon dont DWG a dépassé G2 Esports – l’équipe qui les a éliminés du Mondial 2019 – lors de la demi-finale de cette année. La liste de DWG réorganisée et raffinée recherchait une combinaison mortelle de rédemption et de vengeance contre chaque équipe qui aurait eu son numéro.

« [DWG] semblait être un groupe de recrues qui ont joué en s’appuyant sur leur mécanique en 2019 », a déclaré l’entraîneur-chef de l’équipe Zefa après le match final d’aujourd’hui. «Cette année… ils ont pu en savoir plus sur le jeu, alors ils sont également devenus très intelligents sur le jeu. C’est pourquoi ils ont remporté les Mondiaux.

Mais ce qui est le plus approprié de tous, c’est la façon dont DWG a vaincu un challenger de la LPL à Suning lors du dernier tour du tournoi. Au cours des deux dernières saisons, la LCK s’était vu refuser un déplacement pour la finale du Mondial. Pas depuis 2017, lorsque Samsung Galaxy a soulevé la Summoner’s Cup, une équipe de Corée a même eu l’occasion de jouer pour un titre. Les cinq années de domination de la région avaient été mises de côté en 2018 et 2019 lorsque des équipes de la LPL et de la LEC ont disputé la finale du Mondial à des occasions consécutives.

Mais avec la victoire de DWG aujourd’hui, le LCK est fermement revenu sur le toit du monde. Le fait que DWG ait dû remporter la victoire sur la région a pris la couronne de la Corée en premier lieu ne fait que rendre ce titre mondial encore plus doux pour une équipe qui se sentait destinée à gagner depuis le début du tournoi début octobre.

Écrit pour toujours dans l’histoire

Photo via Riot Games

Mais indépendamment de tout récit ou scénario entourant DWG après ce championnat du monde, le fait indéniable que cette équipe peut porter fièrement sur ses épaules est qu’elle a participé à l’une des courses les plus dominantes de tous les temps pour clôturer une saison donnée de compétition. League of Legends.

Avec un record de match final de 51 victoires lors de ses 59 derniers matchs et un record de 14-3 au Championnat du monde de cette année, DWG s’est inscrit dans les livres d’histoire comme l’une des meilleures équipes à remporter des Mondiaux. Seule l’itération 2015 de SKT, qui est allée 53-7 dans sa course au titre mondial de cette année-là, a réussi à remporter un pourcentage plus élevé de ses matchs que l’alignement DWG de cette année.

Après la victoire en demi-finale de la semaine dernière, Nuguri a cité la capacité de l’équipe à «apprendre beaucoup en gagnant», soulignant qu’ils ne s’améliorent qu’à chaque match qu’ils jouent. Compte tenu du taux de victoire de 86% de l’équipe au cours de la division d’été et du championnat du monde, il est juste de dire que DWG s’est de mieux en mieux. Personne sur la liste ne s’est arrêté pour reprendre son souffle à aucun moment entre juin et aujourd’hui.

Une saison 2020 sans précédent a vu DWG se catapulter jusqu’au sommet de l’international Ligue paysage. Alors que la scène professionnelle faisait face à des défis sans précédent, les représentants de LCK se sont levés pour répondre à chacun d’entre eux.

Lorsque les circonstances étaient plus difficiles qu’à tout autre moment de l’histoire du professionnel League of Legends, DWG a réussi non seulement à décrocher un titre mondial, mais à le faire de manière catégorique.

Une dynastie en devenir

Photo via Riot Games

À l’avenir, ne vous attendez pas à ce que cette liste DWG disparaisse dans les airs. L’organisation a mis au point un produit gagnant qui pourrait dominer la plus grande portée de la LCK – et le monde dans son ensemble – pour les années à venir.

Avec plusieurs joueurs qui pourraient sans doute être considérés comme les meilleurs au monde à leurs positions respectives à Nuguri, Canyon et ShowMaker, DWG est posé pour dominer le professionnel. Ligue pendant longtemps. C’est, bien sûr, en supposant que l’organisation tente de garder son noyau de joueurs vedettes ensemble après leur course historique vers un titre mondial.

Nuguri et BeryL seront tous deux sur le marché lorsque l’agence libre ouvrira dans un peu plus de deux semaines, étant donné que leurs contrats avec DWG ne dureront que jusqu’à la fin de la saison 2020. Le reste de la liste, cependant, est sous contrat mais au moins à la fin de 2021. Si DWG veut faire une course à répétition, il devra verrouiller certaines des pièces les plus importantes d’une liste qui portait le organisation jusqu’au sommet en 2020 avant de devenir un jeu équitable pour le reste du monde.

Et même si DWG parvient à revenir dans le Rift en 2021 avec exactement les mêmes perspectives que l’équipe vainqueur du championnat de 2020, répéter une course comme celle-ci sera un défi de taille. Ce n’est qu’à trois reprises qu’un ancien champion du monde s’est même qualifié pour le tournoi de la saison suivante pour avoir une chance de défendre le titre.

Mais le potentiel de cette liste est inégalé par aucune autre équipe dans le monde tel qu’il se présente actuellement. À l’approche de 2021, la question n’est pas de savoir si DWG peut se répéter en tant que champion du monde, mais plutôt, qui va réellement se lever et les arrêter?

Fraîchement sorti de la victoire d’aujourd’hui, il n’y a aucune raison de croire que DWG ne devrait pas être aussi dominant en 2021 qu’il l’était à la fin de 2020. Avec des résultats révolutionnaires à son actif et le potentiel de conserver l’un des alignements les plus dominants en Ligue histoire ensemble pour une autre chance de grandeur l’année prochaine, nous pourrions très bien voir DWG hisser la Summoner’s Cup à cette période l’année prochaine également.

Partager : Tweet