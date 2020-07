Une coque pour iPhone SE (2020) à la fois fine et protectrice. C’est possible?

Publicité par Spigen: les opinions exprimées dans cette histoire peuvent ne pas refléter les positions de PhoneArena!

Avec le nouveau boîtier Thin Fit de Spigen, c’est définitivement le cas.

Les gens savent généralement que les étuis minces ne seront que cela: minces, sans protection même contre les gouttes les plus légères.

Conformément au mantra «moins c’est plus», Spigen – bien connu pour ses étuis de protection, tels que sa signature militaireArmure robuste etCoque transparente Ultra Hybrid – a maintenant publié une gamme conçue pour l’iPhone SE (2020), avec une épaisseur ultra mince de 1,77 mm, légère avec une protection supplémentaire. C’est seulement un cheveu plus épais qu’un sou! Et avec un poids de seulement 37 grammes, l’étui ajoute un volume minimal à votre iPhone déjà compact.

Conçu parfaitement pour l’aficionado d’Apple qui souhaite garder l’esthétique de l’appareil fidèle à sa forme, Spigen a repensé l’étui fin, afin qu’il s’intègre parfaitement au style de vie minimaliste urbain, tandis que l’iPhone à l’intérieur obtient la protection qu’il mérite. Il existe en trois couleurs: noir, blanc et rouge, conformément à la sélection de couleurs du nouvel iPhone SE. Dans le même temps, la combinaison de matériaux crée un look bicolore et donne au boîtier une subtile touche de sophistication.

Contrairement à ce que les opinions populaires peuvent suggérer, les étuis minces doivent et peuvent faire plus qu’une coque mince pour votre téléphone. Répondant à ce besoin d’un étui plus fin, Spigen a conçu un étui pour iPhone qui non seulement protège tous les coins avec un TPU flexible et un PC robuste, mais lui donne la sensation ultra mince qui convient à la poche, plutôt que la prise en brique que nous sont tous très familiers avec.

Éliminant l'encombrement tout en conservant sa forme mince, l'étui enveloppe l'appareil avec les quatre coins recouverts de la technologie Air Cushion de Spigen, il est donc facile à mettre et à enlever, tandis que le dos à coque rigide protège le téléphone.

Conçu pour s’adapter facilement, le boîtier présente des profils de boutons latéraux précis et est facile à saisir tout en étant robuste. Avec des lèvres surélevées protégeant l’écran avant de votre téléphone (si vous faites partie de ces personnes qui font glisser votre téléphone avec l’écran vers le bas), l’étui couvrira même les mains les plus maladroites. Et une lèvre surélevée autour de l’appareil photo protège l’objectif contre les rayures accidentelles.

Une large découpe pour l’interrupteur de sourdine de l’iPhone sur le côté le rend facilement accessible. Le port Lightning en bas est bien exposé pour assurer une charge sans tracas même avec le boîtier allumé. Étant super mince, l’étui n’interfère pas avec la fonction de chargement sans fil de l’iPhone, vous n’avez donc pas à l’enlever avant de le mettre sur un chargeur sans fil.

Avec un design à double couche, construit avec précision et ergonomie mince à l’esprit, le nouvel étui Spigen Thin Fit devrait être votre étui quotidien de choix lorsque vous voulez simplement le garder original.

Le Thin Fit conserve la forme de l’appareil inchangé, en conservant la conception du téléphone comme prévu à l’origine. Si vous recherchez un étui fin mais protecteur, il est désormais disponible en trois variantes de couleurs:rouge, noir et blanc, disponible exclusivement sur Boutique Amazon UK de Spigen.