Une compétition saine est la clé du succès de la Russie au tennis, selon Kafelnikov – Tennis

Les Russes Daniil Medvedev, Andrey Rublev et Karen Khachanov sont classés dans le top 15 de l’ATP Tour masculin et la saine concurrence entre le trio les aide à exceller, selon leur compatriote et ancien numéro un mondial Yevgeny Kafelnikov.

Medvedev, 24 ans, est le plus âgé des trois et se classe au cinquième rang, tandis que Rublev, 22 ans, est le numéro 14 mondial. Khachanov a un an de plus que Rublev et se classe en dessous du classement.

En 1999, Kafelnikov est devenu le premier homme russe à atteindre le sommet du classement mondial du tennis. Marat Safin a égalé l’exploit l’année suivante.

«Quand je suis devenu un des 10 meilleurs joueurs, Marat avait six ans de moins que moi et il voulait me rattraper. Nous avons donc eu une saine compétition entre eux et l’un était conduit par un autre », a déclaré Kafelnikov dans l’épisode de Tennis United de vendredi.

«Nous avons trois gars qui sont dans le top 20 et tous les trois s’affrontent. C’est la raison pour laquelle le tennis en Russie est très réussi en ce moment.

Kafelnikov a remporté deux titres du Grand Chelem en simple – l’Open de France de 1996 et l’Open d’Australie en 1999 – et a remporté l’or en simple masculin aux Jeux olympiques de Sydney en 2000.

Medvedev, Rublev et Khachanov se connaissent depuis leurs années de joueurs juniors et se sont livrés à des plaisanteries lors de l’épisode de Tennis United, qui a débuté lors de l’arrêt forcé du sport en raison du COVID-19.

«C’est une compétition saine parce qu’ils sont toujours amis», a déclaré Safin, qui a remporté l’US Open en 2000 avant de remporter l’Open d’Australie en 2005.

«Ils sortent dîner ensemble et ce sont des gars très gentils, ce qui est bien. Et ils sont prêts à apprendre, ce qui est également une bonne chose.

