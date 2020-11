Une chose qui frustre Nicole Kidman à propos de son travail sur des comédies musicales comme Moulin Rouge

Propos'Nature Huile Essentielle Bio Romarin Verbénone 10ml

L'huile essentielle Bio Romarin à Verbénone du laboratoire Propos'Nature vous envoutera avec son parfum herbacée, frais et camphrée se qui en fait une huile idéale. Cette huile essentielle est 100% pure et naturelle et est issu de l'agriculture biologique.