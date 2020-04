Une chasse au trésor délicieusement nerder à travers l’histoire du film Disney

Dans les temps anciens d’Hollywood, les accessoires de cinéma n’étaient ni chéris ni enregistrés. Une fois la production terminée, de nombreux accessoires ont été jetés, réutilisés ou perdus quelque part en cours de route. Au fil du temps, les gens ont commencé à tenir en haute estime les éléments de leurs films préférés, et les accessoires de cinéma sont devenus des objets précieux. Aujourd’hui, les accessoires de cinéma sont parmi les objets de collection les plus chers, se vendant souvent pour des centaines à des milliers de dollars aux enchères.

Cela nous amène à une nouvelle série documentaire Disney + intitulée Culture de l’hélice, qui suit l’historien du cinéma et collectionneur d’accessoires Dan Lanigan alors qu’il retrace les accessoires de cinéma de certains des films les plus emblématiques de Disney au fil des ans. Comme un enfant dans un magasin de bonbons, Lanigan voyage aux États-Unis pour rencontrer des cinéastes, des acteurs, des membres de l’équipe de production et d’autres collectionneurs afin qu’il puisse voir un élément rare de l’histoire du cinéma de Disney, ou en montrer un pour une réunion sentimentale et fascinante conversation sur des films allant de Mary Poppins à Les chroniques de Narnia: le lion, la sorcière et l’armoire.

Culture de l’hélice prend des repères d’émissions documentaires comme Toy Hunter et Bande dessinée Hommes, mais la qualité de production est beaucoup plus élégante et elle offre beaucoup plus de punch émotionnel avec une vague de respect pour les articles de l’histoire de Disney qui sont à l’honneur. Chaque épisode se concentre sur un film différent avec huit épisodes comprenant la première saison: Mary Poppins, TRON, The Nightmare Before Christmas, Pirates des Caraïbes: La malédiction de la perle noire, Honey, I Shrunk the Kids, The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch, and the Wardrobe, Who Framed Roger Rabbit, et Le film Muppet.

Pour chaque film, plusieurs accessoires et costumes différents sont mis en évidence, et l’animateur Dan Lanigan prend le temps de parler aux personnes qui ont proposé l’idée, créé lui-même l’accessoire ou joué le personnage auquel appartenaient les éléments. Ce résultat est un voyage fascinant à travers l’histoire du cinéma avec beaucoup de souvenirs attachés à eux. Il est surprenant de voir combien de personnes embrassent un élément particulier ou une pièce de garde-robe en l’appelant un « vieil ami » et en lui donnant un câlin ou une touche d’amour.

Cette série est destinée aux vrais nerds du cinéma qui aiment tout savoir et tout dans les coulisses de leurs films Disney préférés. Chaque épisode contient des anecdotes surprenantes et convaincantes, de réalisateurs, costumiers, artistes d’effets spéciaux, artistes d’effets visuels, marionnettistes, animateurs, archivistes, compositeurs, etc. Même si obtenir leur compte de première main sur la réalisation de ces films ne vieillit jamais, vous pouvez passer autant de temps à regarder ces accessoires et costumes. Alors que la caméra s’attarde sur tous les coins et recoins de ces objets, vous obtenez une nouvelle appréciation pour les détails qui y sont entrés, en particulier lorsque les cinéastes et les membres de l’équipe révèlent des détails que vous ne voyez pas à l’écran. Ces objets sont traités comme de véritables trésors.

L’épisode sur Mary Poppins souligne à quel point il est difficile de trouver des éléments du film en raison de la façon dont les accessoires ont été traités dans les années 1960. C’est pourquoi les gens aiment l’actrice Karen Dotrice (qui a joué Jane Banks) et chorégraphe Dee Dee Wood (qui a travaillé sur la séquence de chanson et de danse du ramoneur) devient ému quand ils rencontrent des choses comme l’un des costumes de Jane et un pinceau de ramoneur.

Cependant, tout le monde ne revient pas sur les films avec révérence dans ces épisodes. le TRON épisode en particulier, il semble que le réalisateur Steven Lisberger est plutôt blasé après le bombardement du film au box-office, se sentant plutôt déconnecté de l’héritage du film. Mais alors que Lisberger fouille dans des boîtes qu’il garde au hasard dans une yourte sur sa propriété, il commence à s’illuminer et à se souvenir de la passion et de l’innovation qui sont nées du travail sur le film.

Les meilleurs épisodes sont ceux qui réunissent les acteurs clés pour interagir avec les accessoires qu’ils ont utilisés lors de la réalisation de ces films. Bruce Boxleitner est humilié de voir TRONCostume du début des années 80, les enfants de Chroniques de Narnia sont ravis de voir leurs armes et leurs costumes, chacun ayant encore des souvenirs spécifiques de la réalisation de ce film il y a près de 20 ans, ainsi que des détails que seuls eux sauraient à leur sujet. Par exemple, le liquide dans la bouteille de potion de Lucy Pevensie Chroniques de Narnia était aromatisé à la fraise.

Peut-être le meilleur exemple de la qualité Culture de l’hélice peut provenir du Chérie, j’ai rétréci l’enfantépisode de s lorsque les enfants eux-mêmes sont réunis avec ce qui reste de la fourmi utile, Antie. Cet épisode présente également une apparence à la caméra délicieusement surprenante et rare par Rick Moranis, ce qui est extrêmement satisfaisant. De plus, il s’aventure également en dehors de la typique Culture de l’hélice formule en faisant une restauration sur la machine de rétrécissement.

En dehors de la sentimentalité de ces moments, le trivial fascinant de cette série est également une grande partie de ce qui le rend si agréable. Vous serez émerveillé par les créateurs de marionnettes en stop motion Phil Tippett et David Sosalla exhibant leurs marionnettes de Chérie, j’ai réduit les enfants. Vous serez fasciné par la création de personnages et de décors à partir de Le cauchemar avant Noël créé par le constructeur d’armature Tom St. Amand et constructeur de miniatures Fon Davis, sans oublier les objets conservés par le réalisateur Henry Selick et compositeur Danny Elfman, qui a également fourni la voix chantée de Jack Skellington.

Autant que Culture de l’hélice concerne les accessoires de cinéma, c’est aussi l’histoire du cinéma et notre amour pour le cinéma. Vous pouvez voir combien de soin a été apporté à la réalisation de ces histoires imaginaires, que ce soit Christopher Lloyd et Kathleen TurnerSouvenirs de travail sur Qui veut la peau de Roger Rabbit et façonner leurs personnages dans les moindres détails ou concepteur / interprète légendaire de Muppet Dave GoelzLe travail bien-aimé de Le film Muppet. Même les endroits où les accessoires sont affichés et les interviews ont lieu donnent de l’énergie à la série, comme un voyage sur la route jusqu’à mon cou des bois à South Bend, dans l’Indiana pour voir le Studebaker de Le film Muppet.

Chaque épisode de Culture de l’hélice apporte une cavalcade d’informations, de séquences d’archives, de concept-arts et d’histoires de l’histoire de Disney. Il est également plein d’amour et de joie authentiques grâce à l’animateur Daniel Lanigan qui est vraiment impressionné et intéressé à apprendre tout ce qu’il peut sur ces films. Vous souhaiterez pouvoir être à sa place, ne serait-ce que pour tenir ces accessoires entre vos mains. Mais pour l’instant, nous devrons vivre par procuration avec lui avec Prop Culture, et j’espère qu’il y aura encore beaucoup d’épisodes à venir.

Chaque épisode de la première saison de Culture de l’hélice sera disponible sur Disney + sur 1 mai 2020.

