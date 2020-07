Une chanson à la diversité avec des personnages perturbés par leurs secrets

La marque Series Atresmedia continue d’élargir son catalogue avec différents produits à risque ils osent proposer des produits différents, avec des personnages peu vus, avec une réalisation particulière et, en général, avec une approche qui s’éloigne de ce qui est établi. Nous parlons de «Campamento Albanta», une fiction composée de six chapitres d’une demi-heure et destinée à un public jeune.

Pol Monen et Kimberly Tell, comme Abel et Olivia dans ‘Camp Albanta’

«Albanta Camp» nous emmène là où son propre titre l’indique, un espace loin de toute ville où tous ceux qui viennent seront aidés à oublier leur passé pour essayer d’être heureux. Après avoir passé du temps là-bas, Gonzalo s’est suicidé et maintenant, un an plus tard, sa sœur Olivia (Kimberley Tell) arrive en tant qu’étudiante pour découvrir ce qui a conduit son frère à se suicider. Cependant, ce ne sera pas facile, car des choses inexplicables se produisent dans ce camp.

Cette série produite par Lucky Road et tournée à Peguerinos (Ávila) est créée pour Flooxer, la plateforme gratuite de contenu gratuit d’Atresmedia. Cependant, vu comment fonctionne la nouvelle dynamique du groupe de médias, les chapitres seront présentés avant, en exclusivité et deux par semaine, dans Atresplayer Premium. Peut-être alors, Il est perçu qu’il est différent du reste de la série dans son catalogue, avec un budget, une durée et une rareté des paramètres inférieurs., mais très bien résolu en basant le poids principal sur des personnages avec des événements du passé qui tourmentent leur présent.

Des personnages avec de belles histoires à découvrir

Les protagonistes sont cinq étudiants qui promettent d’avoir une histoire très intéressante qui les a fait partir au camp. Il y a Olivia (Tell), dont le frère s’est suicidé après avoir traversé le camp et cherche maintenant les raisons; Abel (Pol Monen), comploté pour avoir causé un accident à son frère; Carolina (Lucía Martín Abelló), qui se considère comme une personne toxique; Marcos (Jorge Clemente), timide et introspectif, est le seul qui semble être à l’aise dans le camp; et Audrey (Javier Ruesga), qui derrière une façade bizarre qui défie les limites du genre binaire, cache un manipulateur sans empathie qui semble tout savoir.

Comme dans tout camp, il y a aussi les moniteurs, représentés dans cette série par Dídac (Pepo Llopis) et Idalia (Eva Llorach). Elle est la fondatrice et a une présence écrasante et il semble que son objectif soit d’aider ceux qui viennent au camp, alors qu’il est son plus jeune mentor et fils. Il veut aider, mais au fond, il veut quitter ce camp.

Pepo Llopis et Eva Llorach, comme Dídac et Idalia dans ‘Campamento Albanta’

Et tous nous proposent une énorme chanson sur la diversité sexuelle. Bien que dans toutes les séries il y ait au plus un ou deux personnages qui ne soient pas cis hétéro (sans compter « Venom »), « Camp Albanta » essaie d’être un vrai reflet de la réalité où les hétérosexuels ont la même présence que le Collectif LGTBI. Sur les cinq étudiants, deux sont hétérosexuels, une lesbienne, une gay et l’autre de sexe non binaire. Il est apprécié qu’une série destinée à un jeune public représente la société de cette manière, car elle est telle qu’elle est, et de cette manière elle aidera son public à faire preuve d’empathie, à se refléter et à apprécier un groupe de personnages comme leur gang.

Ces personnages sont tellement réels grâce, d’abord, au scénario, et deuxièmement, au casting de la série. Les sept protagonistes sont exceptionnels dans leurs personnages, et ils sont également en grande partie des interprètes connus des téléspectateurs, tels que Pol Monen, Kimberly Tell, Jorge Clemente, Lucía Martín (qui mérite cette parenthèse pour dire qu’elle est splendide), Javier Ruesga (énorme, avec une interprétation risquée) et quelques autres nouveaux talents à découvrir comme Pepo Llopis.

Le feu, un autre protagoniste

Le feu prétend être le moteur de la normalité. Tant que la flamme est allumée, tout ira bien. Il faut donc veiller à ce qu’il ne s’éteigne jamais, car c’est là que le camp fait ressortir le pire en soi. Est-ce que ce qui se passe quand il n’y a pas de feu réel? Est-ce votre absence qui provoque des hallucinations? Ou est-ce l’absence de flamme qui montre vraiment la vérité? Quel est le pouvoir réel de ce feu de joie auquel les étudiants ne veulent pas donner d’importance? Au-delà des personnages, c’est sans aucun doute l’un des principaux mystères de la série qui pourrait avoir une certaine similitude, en gardant des distances, avec le «cœur de l’île» de «Lost».

conclusion

‘Camp Albanta’ nous permet de passer un agréable moment devant l’écran pour découvrir certains mystères dont le principal échec est de ne pas nous laisser avec de gros appâts ou cliffhangers, du moins dans son chapitre de présentation. Sa demi-heure est réussie, car ses épisodes ne sont ni longs ni courts et pour ceux qui le veulent, c’est la série parfaite pour marathon un après-midi d’été profiter de certains personnages qui surprendront.