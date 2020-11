Une baisse de production prouve que le Galaxy Note 20 était une mauvaise idée

Nous avons relayé cette notion dans notre Note d’examen Galaxy Note 20, mais la baisse significative de Samsung dans le Les plans de production de la série Note 20 ne sont que la preuve réelle qu’un téléphone en plastique à 999 $ est confronté à une bataille difficile sur le marché.

L’Elec rapporte que Samsung a réduit ses objectifs de production pour le Note 20 Ultra 5G et le Note 20 avec un pourcentage important, de 800 000 par mois, à 600 000, infligeant un peu de souffrance imprévisible à tous les fournisseurs de composants concernés.

L’essentiel des réductions de production est à venir pour le Galaxy Note 20, affirment les sources de l’industrie, même si son ratio de vente par rapport au Galaxy Note 20 Ultra est de 1: 2. Peut-être que la sortie d’un téléphone « glasstic » avec un écran 60Hz dont le prix est proche d’un grand a quelque chose à voir avec cela, et même le stylet S Pen ne pourrait pas économiser son rapport qualité-prix. Le prix est au passé, car la plupart des détaillants (mais pas Samsung) ont offert des rabais de 200 $ ou plus sur les séries Note 20 et S20, mais le mal semble déjà avoir été fait.

Fait intéressant, Samsung a signalé une augmentation de 50% des bénéfices liés au téléphone au cours du dernier trimestre, malgré les rapports de vente tièdes S20 et Note 20. Cela signifie qu’une partie importante des revenus de son téléphone provient des midrangers comme la série A, et explique pourquoi Samsung a été prêtant tellement d’attention à ses améliorations récemment. D’un autre côté, nous apprenons que Samsung travaille sur un modèle de téléphone pliable beaucoup moins cher pour l’année prochaine, nous sommes donc impatients que l’horloge sonnera le 31 à minuit.