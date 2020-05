Une aventure en ligne à quatre cylindres? Oui, c’est la Honda CB4X!

Honda avait présenté le CB4X à l’EICMA 2019 en tant que concept et maintenant, le fabricant a déposé un brevet pour le même, ce qui signifie qu’il pourrait bientôt devenir une réalité de production. Plus important encore, c’est un quatre cylindres en ligne ADV!

Honda a présenté pour la première fois le concept CB4X à l’EICMA 2019 et il pourrait bientôt entrer en production. Le constructeur japonais de motos a déposé un brevet pour la moto, dont les images ont été divulguées en ligne. Bien que conceptualisée comme un touriste d’aventure, cette moto est plus inclinée vers le côté plus sportif. L’idée de l’aventure à quatre cylindres semble assez excitante, en particulier lorsqu’elle est conçue pour être agile dans les virages.

Il s’agit du concept Honda CB4X qui a été présenté à l’EICMA 2019.

Considérez cette moto comme un croisement entre un vélo de sport et un tourer. Quelque chose sur les goûts du MV Agusta Tourismo Velocce 800. Le langage du design est très agressif et pourtant assez minimaliste. La partie avant est ce qui constitue la majeure partie de la moto tandis que l’arrière est très élégant et mince. La moto est semi-carénée autour d’un réservoir de carburant mince et le pare-brise affleure le carénage. Il a des phares à LED très fins et le pare-brise peut être contrôlé électroniquement.

La Honda CB4X est essentiellement un croisement entre un vélo de sport et un tourer d’aventure.

Il n’y a pas encore beaucoup de détails sur cette moto mais nous savons qu’elle reçoit un sous-châssis en aluminium. Ce qui suggère vraiment que ce sera axé sur la route, ce sont les petites roues de 17 pouces aux deux extrémités avec des pneus axés sur la route et bien sûr, le moteur à quatre cylindres en ligne. Les motos de tourisme d’aventure utilisent principalement des V-Twins, des jumeaux parallèles de moteurs bicylindre à plat ou, dans certains cas, des moteurs monocylindres qui ont un couple bas caractéristique, ce qui est très important pour le tout-terrain. Les moteurs quatre cylindres en ligne produisent cependant leur puissance et leur couple de pointe bien plus haut dans la plage de régime. Ce ne serait certainement pas idéal lors de la navigation à travers une section hors route difficile à vitesse lente.

Il sera propulsé par un moteur quatre cylindres en ligne.

Honda n’a pas encore révélé la cylindrée du moteur de cette moto, mais nous supposons que ce sera quelque chose autour de la marque 900cc-1000cc. C’est parce que Honda a déjà le CB500X et le NC750X sur le marché international pour le segment des tourisme d’aventure à cylindrée moyenne. Ainsi, le CB4X pourrait être positionné comme un tourer agressif premium. Il rivaliserait alors avec des goûts comme la BMW S 1000 XR et la F 900 XR, la Yamaha Tracer 900 et peut-être aussi la MV Agusta Tourismo Velocce 800.

Vous pouvez vous attendre à une version de production de la moto à EICMA 2020 ou même 2021.

Le CB4X obtient également des composants vraiment premium en termes de matériel. Le concept de moto de l’EICMA 2019 comprenait une configuration de suspension entièrement réglable, des étriers Brembo, un échappement SC project et un pare-brise réglable électroniquement. Ces caractéristiques ne sont pas visibles sur la plupart des motos à cylindrée moyenne. Vous pouvez vous attendre à voir une version de production de la Honda CB4X à l’EICMA 2020 ou même 2021 si la crise des coronavirus prend plus de temps à résoudre.