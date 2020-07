Une aurore ‘Geyser’ et une nébuleuse de ‘chauve-souris cosmique’ sélectionnées pour le prix de l’astronomie

Embrasé Arctique les lumières balayent le ciel islandais sombre; des bouffées colorées de poussière et de gaz forment une forme spectrale de chauve-souris dans une nébuleuse lointaine; les cratères sur la surface lunaire bâillent et baillent, leur texture rocheuse capturée dans des détails étonnants.

Ces vues et d’autres remarquables sur les phénomènes cosmiques ont été présélectionnées par les juges Photographe d’astronomie d’Insight Investment de l’année 2020 concours, les organisateurs du Royal Observatory Greenwich à Londres ont annoncé lundi 13 juillet.

Des photographes spatiaux amateurs et professionnels de près de 70 pays ont soumis plus de 5 200 inscriptions au concours de cette année, qui est le plus grand concours international du genre, ont annoncé des représentants dans un communiqué.

Les photos qui ont fait la liste restreinte montrent des régions actives à la surface du soleil; les conséquences d’explosions stellaires; traînées d’étoiles sur un paysage désertique; et minuscule Saturne furtivement derrière le visage piqué de notre lune , pour en nommer quelques uns.

À partir des photos présélectionnées, les juges sélectionneront un gagnant général. Des prix seront également décernés pour les meilleures photos dans neuf catégories: Aurorae; Les gens et l’espace; Notre soleil; Notre Lune; Planètes, comètes et astéroïdes; Étoiles et nébuleuses; Galaxies; et Jeune photographe d’astronomie de l’année, pour les photographes de 16 ans et moins.

Un prix spécial, le prix Sir Patrick Moore du meilleur nouveau venu, rend hommage aux astrophotographes qui prennent des photos de l’espace depuis moins d’un an. Un autre prix spécial, le Prix Annie Maunder pour l’innovation en image, reconnaît la création d’image exceptionnelle à l’aide de données de télescope accessibles au public.

Lorsqu'une étoile massive explose en supernova, elle expulse d'énormes quantités de matériaux, laissant derrière elle l'un des plus beaux exemples de nébuleuses. C'est l'origine de la nébuleuse du voile, un grand nuage de gaz dans la constellation du Cygne, le cygne. Cette image montre juste un petit fragment de cette nébuleuse. La beauté et les détails fins des mèches entrelacées d'oxygène, d'azote et d'hydrogène, ici mappées à leurs couleurs naturelles, sont impressionnantes. (Crédit d'image: Copyright Josep Drudis) Image 2 de 7 Le 12 août 2019, notre lune a occlus Saturne et ses lunes. Le membre ombragé de la Lune gibbeuse cireuse a progressivement caché la planète pendant plusieurs minutes. Les montagnes ombragées sont visibles contre la planète lumineuse et sonne comme un bord irrégulier où la planète est cachée. À gauche de Saturne se trouvent deux de ses propres lunes glacées, Tethys (en bas) et Dione (en haut), de minuscules taches dans l'obscurité. (Crédit d'image: Copyright Andy Casely) Image 3 de 7 Après deux semaines de tempête, de nuages ​​et de neige dans les îles Lofoten en Norvège, le ciel s'est finalement éclairci, offrant des conditions parfaites pour chasser les aurores boréales. Le photographe a attendu patiemment dans leur voiture que le spectacle de lumière commence et au premier signe des aurores boréales dans le ciel, il a installé son appareil photo sur ce célèbre point de vue du village de pêcheurs idyllique Hamnøy. L'image est un mélange d'exposition manuelle composé d'une image de base pour le ciel et le premier plan, plus un total de sept images entre parenthèses pour équilibrer les reflets et les ombres dans le village de pêcheurs et l'eau. (Crédit d'image: Copyright Andreas Ettl) Image 4 de 7 Cette image capture le champ d'astrophotographie préféré du photographe et l'une des nébuleuses les plus vibrantes et colorées de l'espace. Il montre de nombreux objets intéressants du ciel profond comme Rho Ophiuchi, la triple étoile entourée par la nébuleuse à réflexion bleue IC 4604 en haut à gauche, l'étoile supergéante rouge Antares et l'un des amas globulaires les plus proches du système solaire M4 à droite. Cette mosaïque à deux panneaux a été prise sous le sombre ciel namibien pendant deux nuits en août 2019. (Crédit d'image: Copyright Mario Cogo) Image 5 de 7 L'image a été prise alors que le photographe séjournait au Sossus Dune Lodge, dans le Namib Naukluft Park en Namibie. Situé dans une zone tranquille et isolée, le lodge a la réputation d'être l'endroit idéal pour les observateurs d'étoiles. Le photographe a été intrigué par le panneau d'avertissement dans le lodge qui a averti les clients de garder les portes fermées au cas où des babouins se faufileraient, alors il a passé la nuit à attendre qu'un babouin se précipite dans le cliché! (Crédit d'image: Copyright Qiqige (Nina) Zhao) Image 6 de 7 Il y a des années, avant la surpêche, Little Redfish Lake était appelé ainsi en raison du grand nombre de saumons qui donnaient au lac une couleur rouge. La coloration rouge n'est plus visible à cause du saumon, mais la couleur des couchers de soleil et des reflets aériens pendant la nuit transforme toujours les eaux en un rouge vif. Ce sont ces beaux échos chauds de rouge, combinés avec les reflets miroitants des montagnes en dents de scie au loin et l'alignement de la Voie lactée avec les montagnes qui font de Little Redfish Lake l'un des endroits les plus spectaculaires que le photographe ait jamais tourné. nuit. Le photographe se souvient que «nous avons eu la chance, cette nuit-là, d'avoir le bord du lac pour nous seuls, seulement trois d'entre nous, et un chien plutôt excité qui a fait de son mieux pour ne pas se heurter à nos trépieds! Nous avons passé le coucher du soleil ici, en attendant que les étoiles sortent et que le cœur de la Voie lactée se lève, émerveillés par la couleur rouge de l'eau. » (Crédit d'image: Bryony Richards) Image 7 de 7 Le 50e anniversaire de l'observatoire La Silla de l'ESO a culminé avec une éclipse solaire totale à couper le souffle et très claire. Dans un très long processus, le photographe a calibré, aligné et empilé 96 images ensemble, révélant les banderoles et la faible couronne. Des étoiles sont également devenues visibles, en particulier la géante rouge Bételgeuse (à gauche) qui a commencé à s'assombrir dans les mois qui ont suivi. Pour les différentes brillances d'étoiles des minuscules points d'étoile, le photographe a utilisé son jeu d'action RealStars; il a donc pu montrer la luminosité de Betelgeuse par rapport à Bellatrix et aux autres étoiles pendant la journée. (Crédit image: Sebastian Voltmer)

« L’astronomie est l’une des sciences les plus accessibles, et tout le monde a regardé le ciel nocturne à un moment ou à un autre et s’est demandé ce qu’il y avait dans le cosmos », a déclaré dans un communiqué Emily Drabek-Maunder, juge du concours et astronome de Greenwich à Greenwich, astronome. . « L’astrophotographie comble le fossé entre l’art et la science, mettant en évidence la beauté naturelle de notre univers. »

Les gagnants du concours seront annoncés le 10 septembre et ces photos seront affichées au National Maritime Museum de Greenwich, Londres, à partir d’octobre, selon le communiqué.

Publié à l’origine sur Live Science.