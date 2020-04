Une application d’apprentissage des langues qui utilise des bandes dessinées propose des cours gratuits pour les travailleurs de la santé et les familles touchés par le coronavirus

Crédit: ZING Technologies LLC



L’application d’apprentissage des langues innovante LingoZING! qui utilise la bande dessinée comme outil pédagogique offre son service gratuitement aux travailleurs de la santé et aux familles touchés par la pandémie de coronavirus.

« À la lumière de la crise mondiale du COVID-19 et de l’engagement de LingoZING! À être un leader dans les secteurs de l’éducation et du secteur public, nous offrons des cours gratuits et des titres gratuits aux travailleurs de santé de première ligne et à leurs familles partout dans le monde comme toute famille qui souhaite profiter de l’offre jusqu’au 1er juin 2020 ou plus tard « , a déclaré la fondatrice Kyra Pahlen dans un communiqué.

LingoZING!, qui est maintenant disponible pour les appareils iOS et Android, utilise une technologie brevetée pour y parvenir – ainsi que des bandes dessinées, y compris Garfield, Schtroumpfs, Lame de Sorcière, et Planète des singes. Il enseigne actuellement l’anglais, le français, l’espagnol et la portugeuse brésilienne – l’italien devant être ajouté fin mai.