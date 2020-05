Une annonce de Resident Evil aura lieu le 10 juin

L’été d’annonces disparates se poursuit. Après E3 a éclaté a été mal géré, annulé en raison de COVID-19, puis n’a pas réussi à produire une émission numérique en ligne en remplacement, les développeurs et les éditeurs ont décidé de fixer leurs propres dates et calendriers d’annonce. En accord avec le moment où l’E3 2020 aurait été dû à une pandémie et à une mauvaise gestion, Capcom a apparemment une sorte de Resident Evil annonce du 10 juin.

Selon une notification envoyée à des hauts fonctionnaires Resident Evil ambassadeurs, on leur dit d’attendre une annonce le 10 juin 2020.

ア ン バ サ ダ ー ペ ー ジ に 判定 中 の 文章 が 出 た ぞ。 結果 発 表 が ド キ ド キ だ よ。#REBHFun pic.twitter.com/OxdPZQTwRx – 蔵 (@ kula_9S85) 22 mai 2020

Le texte au bas de l’image se lit simplement «A Resident Evil l’annonce aura lieu le 10 juin 2020. » Sans plus de détails ni d’indices, nous ne pouvons que spéculer sur ce que Capcom pourrait annoncer. Est-ce un autre Resident Evil refaire? Pourrons-nous enfin voir Resident Evil 8 après des montagnes de prétendues fuites et des rumeurs sur le jeu?

Resident Evil 8 les rumeurs ont persisté alors que Capcom a développé et publié des remakes des deux Resident Evil 2 et 3. Rumeurs d’un Resident Evil 4 remake a fait surface, bien que les joueurs semblent prêts pour le prochain chapitre original de la série. Après tout, Resident Evil 7 a été publié il y a plus de trois ans et Capcom est resté silencieux sur ce qui pourrait suivre.

Même si Capcom est une boîte à secrets, cela n’a pas empêché de nombreuses rumeurs de sortir sur le prochain jeu, soi-disant appelé Village (avec le VIll formant le chiffre romain pour 8). Une annonce de juin s’alignerait avec les rapports plus tôt cette année, et ces mêmes rapports allèguent une version de console de génération croisée 2021, ainsi que le support PSVR à nouveau (indiquant qu’il sera à nouveau à la première personne, comme RE7).

Le grand nombre de fuites et de rumeurs – qu’elles soient finalement correctes ou non – semblent indiquer qu’il y a au moins quelque chose en préparation avec le prochain Resident Evil, et nous pourrions être en train de découvrir ce que c’est en seulement deux semaines.

Bien sûr, cela pourrait aussi être une annonce pour un nouveau cerveau ou survivant dans Resident Evil: Résistance, il est donc préférable de tempérer vos attentes pour le moment.

[Via: ResidentEvilOnly]