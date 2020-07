Une ancienne serveuse de Manhattan examine et évalue des célébrités comme Bella, Gigi, Beyonce, Kylie, etc. dans sa dernière vidéo Tiktok !!!

Récemment, une actrice new-yorkaise après avoir évalué de nombreuses célébrités qu’elle a servies est devenue une sensation. Le nom de l’ancienne serveuse est Julia Carlon qui a 23 ans. Elle est maintenant un modèle pour la gestion de l’État. Auparavant, elle avait travaillé à Manhattan dans un restaurant chic. Pendant sa période de travail, elle avait servi de nombreuses célébrités. Elle a dit que certaines célébrités étaient agréables tandis que d’autres étaient très bon marché.

La vidéo Tiktok

Elle a réalisé une vidéo TikTok et évalué son expérience au service des célébrités et de leurs pensées sincères. La vidéo devient maintenant virale et tendance sur Internet. La vidéo publiée il y a deux jours a obtenu 6,1 millions de vues. Elle a en outre sous-titré la vidéo comme suit: « Ce ne sont que mes expériences personnelles, les pls prennent avec un grain de sel. » Elle a également déclaré qu’il s’agissait de sa première vidéo de notation de célébrités.

Julia ne dit rien de particulier sur le restaurant auquel elle faisait référence dans la vidéo. Cependant, elle a travaillé dans l’un des restaurants du groupe Tao pendant dix mois en tant qu’hôtesse pendant ses études universitaires. Elle avait également travaillé au centre-ville de Nobu pendant dix autres mois.

Notes de célébrité dans la vidéo Tiktok

Julia avait donné à Bella et Gigi une note de 10/10 et les décrivait comme gentilles, super polies et amicales avec le personnel, ce qui est rarement vu parmi les célébrités. Elle avait donné à Hailey Bieber une note de 3,5 / 10 et a dit qu’elle n’était pas gentille à chaque fois qu’ils se rencontraient, bien qu’elle ne l’ait rencontrée qu’une poignée de fois. Cela va peut-être être controversé, mais elle a dit qu’elle voulait aimer Bailey mais désolé.

Julia a donné à Kylie Jenner une note de 2/10 et l’a décrite comme une benne avare et a déclaré: «Elle allait bien, mais elle a donné 20 $ sur une facture de dîner de 500 $. Faites de cette information ce que vous voudrez. » Elle a donné à Kendall une note de 4/10 et l’a décrite comme étant froide envers le personnel. Elle a donné à Nick Jonas 8/10 et Beyonce a obtenu le plus haut avec 100000000/10.