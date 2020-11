Une ancienne équipe Essential proposera des produits axés sur la confidentialité en 2021

Les anciens employés d’Essential ont fondé une nouvelle startup.

OSOM s’attache à donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs données personnelles.

Les premiers produits logiciels et matériels sont attendus fin 2021.

Après la fermeture officielle d’Essential plus tôt cette année, les anciens employés de l’entreprise ont fondé une nouvelle startup axée sur la confidentialité. Out of Sight, Out of Mind – ou OSOM – veut donner aux utilisateurs le contrôle de leurs données personnelles. La nouvelle a été annoncée pour la première fois en septembre, le fondateur Jason Keats annonçant l’entreprise. Maintenant, nous avons une meilleure idée de ce que l’entreprise pourrait offrir à ses utilisateurs.

Parler à CNET, Keats n’a pas explicitement appelé OSOM un fabricant de smartphones. Alors que la société emploie désormais neuf personnes, dont huit proviennent auparavant d’Essential, OSOM n’envisage pas de suivre les traces de l’ancienne société.

«Essential avait 80% d’une excellente idée», dit Keats. « Mais nous devions trouver ce qui a vraiment apporté ces 20% restants – une concentration sur quelque chose. » Ce quelque chose est apparemment un produit que les entreprises obtiennent généralement de leurs consommateurs – des données.

«Il s’agit vraiment de donner aux gens le choix. À l’heure actuelle, il n’y a pas de choix quant à savoir avec qui les informations privées sont partagées et comment. Nous voulons que les consommateurs soient propriétaires de leur vie privée, possèdent leurs données », ajoute Keats.

Comment la startup envisage-t-elle de faire cela? Eh bien, une stratégie qui associe matériel et logiciel est apparemment sur les cartes. Par CNETSelon le rapport, la société pourrait commercialiser jusqu’à huit produits au cours des trois prochaines années. Lorsque OSOM lancera finalement un smartphone, il tentera de réduire la concurrence sur le prix sans sacrifier les fonctionnalités.

«Nous ne ciblons pas nos produits sur des utilisateurs ultra premium, mais nous allons créer des produits premium. Nous pouvons gagner de l’argent en faisant cela grâce à quelques autres surprises dans nos manches qui seront annoncées l’année prochaine », déclare Keats.

OSOM espère également s’associer avec les fournisseurs précédemment impliqués dans Essential. On peut alors s’attendre à ce que ses smartphones supportent les chipsets Qualcomm et les capteurs de caméra Sony.

Quoi qu’OSOM offre aux utilisateurs, la société tient fermement à donner aux utilisateurs le choix des données qu’ils souhaitent partager. «Chacun a quelque chose qu’il souhaite garder privé», conclut Keats. Ce sera, selon elle, le principal argument de vente des produits.

Au moins, la startup a amplement le temps d’écrire les torts d’Essential. Le premier produit OSOM est conçu pour un lancement fin 2021.