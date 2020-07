Uncharted : Le film suivra un cheminement différent du jeu

Nolan North, qui interprète Nathan Drake dans la série de jeux vidéo Uncharted, déclare qu’il ne veut pas d’une réplique exacte du jeu pour le film.

Uncharted le film, ne devrait pas être une adaptation exacte, déclare l’acteur principal du jeu, Nolan North. Après plus d’une décennie d’enfer en matière de développement, la très populaire adaptation du jeu vidéo d’action-aventure de Sony se dirige enfin vers une date de sortie confirmée.

Prévue pour le 16 juillet 2021, les fans peuvent être pardonnés de considérer cette date avec un léger scepticisme. Le film, qui se concentre sur le chasseur de trésors Nathan Drake alors qu’il voyage à travers le monde en combattant des méchants, a été repoussé trois fois par Sony. Le dernier changement de date de sortie est intervenu à la suite de la pandémie COVID-19 – un défi imprévu pour l’industrie cinématographique.

Une attente hors-norme

Néanmoins, l’attente d’Uncharted a été frustrante pour les fans de jeux vidéo. Le casting principal est en place depuis un certain temps déjà, avec Tom Holland qui incarne Drake et Mark Wahlberg dans le rôle du fidèle père/mentor de Drake, Victor « Sully » Sullivan. Comme l’a déjà révélé Holland, le film Uncharted se concentrera sur l’histoire de l’origine de Drake – un sujet qui n’a été qu’effleuré par les quatre jeux de la série. Il s’agit d’un pas de plus vers une adaptation fidèle des moments les plus mémorables des jeux, et bien que cela puisse déranger certains fans, au moins une personne qui a été extrêmement proche de la série au fil des ans en est heureuse.

Dans une nouvelle interview avec Screen Junkies, North, qui est la voix de Drake dans les jeux vidéo Uncharted, a déclaré qu’il ne pense pas que le prochain film devrait être une adaptation exacte. Citant la nature immersive de Uncharted pour les joueurs, North a souligné que les jeux contiennent déjà des éléments de cinéma et que ces éléments sont largement contrôlés par le joueur. Cette déclaration semble être conforme à la direction que le film prendrait, car il ne vise pas (au moment où nous écrivons ces lignes) à recréer les événements vus dans les jeux Uncharted. Dit North sur le sujet :

« S’ils allaient faire une chose de type un à un – ce qui, encore une fois, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée pour les jeux vidéo, car Uncharted est un film et vous êtes la star de ce jeu. Vous êtes la star de ce film parce que vous êtes Nathan Drake, pas moi. C’est ma voix, ce sont mes mouvements, mais tu es Nathan Drake. Tu prends les décisions de sauter, de courir, de tomber, d’une falaise – comme je le fais – peu importe. »

Une adaptation difficile

L’acteur semble avoir raison, d’autant plus que les adaptations de jeux vidéo ont la longue histoire de ne jamais se passer aussi bien que prévu lors de leur sortie. La raison exacte de l’existence de la « malédiction des jeux vidéo » est sujette à débat, mais l’un des facteurs clés du phénomène pourrait sans doute être attribué au fait que les jeux vidéo – en particulier ceux en monde ouvert – sont une expérience quelque peu personnalisée.

Ces choix personnels auxquels les joueurs sont confrontés avec Uncharted ou Grand Theft Auto sont la raison d’être des jeux. En revanche, un film n’est généralement pas participatif de la même manière. Alors que les jeux permettent aux joueurs de tracer leur propre parcours et de relever les défis comme ils l’entendent, une adaptation cinématographique est confrontée à une bataille impossible. Il n’y a littéralement aucun moyen de saisir toutes ces expériences et de les placer dans le contexte d’un récit solide.

Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant la sortie d’Uncharted en juillet de l’année prochaine. Et il est donc possible que les détails de l’histoire du film changent encore à ce stade. Étant donné le développement difficile du film jusqu’à ce jour, les fans ne peuvent qu’espérer que Sony poursuivra ses projets actuels et ne fera pas une adaptation directe des jeux Uncharted.