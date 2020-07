Uncharted: la date de début de production annoncée

Votre attente depuis de nombreuses années est maintenant terminée. Après des années d’attente enfin, le jeu Uncharted va prendre une forme de film. Récemment, un journaliste d’Hollywood a révélé que l’équipe d’Uncharted avait commencé le tournage. L’emplacement est situé en Allemagne, et ils prennent tellement de précautions pour prendre soin du personnel. Uncharted est dans la discussion depuis longtemps. Dès le lancement du jeu en 2007, tout le monde se posait des questions sur l’histoire cinématographique du jeu. Mais cela n’a pas eu lieu à cause de problèmes internes. Mais finalement, nous avons obtenu des décisions positives des officiels. Lisez la suite pour en savoir plus sur le film inexploré. Tweet de Tom Holland sur le tournage du film Uncharted Eh bien, avant un an, la maison de production a annoncé sur le tweeter qu’elle choisissait Tom Holland pour le personnage principal. Ils ont également publié un tweet à ce sujet: Tom Holland jouera le rôle de Nathan Drake dans Uncharted de Sony Pictures, sorti le 20 décembre 2020. pic.twitter.com/FH4REP3R6H – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 6 juin 2019 Et quand ils le seront prévoyant de commencer le tournage pour Uncharted, cette pandémie de coronavirus a eu lieu. Maintenant, nous savons tous que ni le gouvernement ni aucune maison de production ne montrent leur osé travailler publiquement. Mais avant deux jours, Tom Holland a posté une photo qui montre qu’ils ont commencé à tourner pour ce film. Et la principale chose sur laquelle ils devraient se concentrer est qu’ils sont toujours en danger de coronavirus. Voici le post de Tom Holland: Casting pour le film Le film est un travail sous la direction de Ruben Fleischer et Matt Holloway, Art Marcum sont les scénaristes de ce film. Et voici la liste des acteurs: Tom Holland Mark Wahlberg Antonio Banderas Sophia Ali Date de sortie d’Uncharted Eh bien, au départ, ils ont annoncé que le film sortira le 18 décembre 2020. mais il n’y a rien de confirmé pour le moment pour le sortie de ce film. Depuis qu’ils ont commencé le tournage, ils devraient donc sortir le film d’ici la fin de cette année comme ils l’ont dit ou jusqu’à l’été 2021. La source a également déclaré que tout le monde de l’équipe doit porter un masque, et aussi, ils doivent prenez des précautions sur le plateau. Seuls les membres de la caméra sont autorisés à ne pas porter le masque. De plus, s’ils ne restreignent pas leur personnel à aller en public, le tournage sera annulé pour le reste du film. Lisez aussi, Food Wars Shokugeki no Souma Saison 5 Episode 4: Voici ce que nous savons de la série. Alors, c’est tout pour le film Uncharted. Restez à l’écoute avec nous pour plus de nouvelles et mises à jour.



