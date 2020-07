Unax Ugalde sera un prêtre moderne lors de la neuvième saison

La Plaza de los Frutos plongera pleinement en 1978 dans la neuvième saison de «Amar es para siempre», qui continue d’élargir son casting stellaire. Le dernier à rejoindre la nouvelle étape de la fiction quotidienne d’Antena 3 a été Unax Ugalde, qui reprendra le travail sous l’égide d’Atresmedia après avoir participé au thriller futuriste « La valla », dont la diffusion a eu lieu via Atresplayer Premium.

Unax Ugalde, nouvelle signature de «Amar es para siempre»

Dans la série du soir, Ugalde jouera Gorka Etura, un prêtre de la pensée moderne qui viendra dans le quartier pour remplacer le père récemment retraité Eusebio. Son émergence sera remarquée, car il ne faudra pas longtemps pour dénoncer les cas d’oppression et organiser des ateliers et des cours pour divertir les plus jeunes. De plus, malgré sa performance ecclésiastique, Gorka aura également son intrigue romantique.

Le destin du personnage d’Ugalde se croisera à nouveau avec celui de Maica (Manuela Velasco), avec qui il avait eu une relation avant de mettre la soutane. L’étincelle entre les deux se réveillera à nouveau, provoquant l’un des conflits les plus puissants du nouvel épisode, qui comprendra également des complots d’espionnage, diverses collisions familiales et bien d’autres aventures et malentendus romantiques.

Les nouveaux arrivants

Le débarquement de Gorka et Maica ne sera pas le seul nouveau foyer de conflit dans la neuvième saison de «Amar es para siempre». Une autre des signatures exceptionnelles est celle de Verónica Forqué, qui jouera Amparo Sáez de Abascal, une femme qui ne comprend pas les filtres.Mais vous verrez comment votre monde change lorsque vous rencontrez un homme du quartier. Et enfin, nous rencontrerons également Abel Sáez de Abascal, le médecin militaire joué par Oriol Tarrasón, qui cache une personnalité aimante sous son masque de froideur.