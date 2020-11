Un voyage dans le temps délicieusement loufoque – / Film

La dernière fois Guerres des étoiles tenté d’avoir son propre spécial vacances, cela a abouti à l’une des plus grandes erreurs de l’histoire de la saga de science-fiction. Alors pourquoi Disney + tente-t-il même d’en créer un autre? Eh bien, grâce à l’existence du LEGO côté de Guerres des étoiles divertissement, la franchise a le chemin idéal pour s’amuser avec la saga sans souiller la mythologie.

Les pitreries humoristiques ironiques du LEGO Guerres des étoiles les courts métrages animés et les jeux vidéo laissent le nouveau LEGO Star Wars Holiday Special creuser dans l’histoire de Guerres des étoiles avec une aventure de voyage dans le temps délicieusement loufoque qui ressemble à Avengers: Fin de partie, Retour vers le futur, et C’est une vie magnifique jeté dans un mélangeur avec une version familiale de Poulet Robot.

le LEGO Star Wars Holiday Special trouve les héros du nouveau Guerres des étoiles trilogie se prépare à célébrer le jour de la vie. Dès le départ, la spéciale est d’autant plus intrigante qu’elle se déroule après les événements de La montée de Skywalker, révélant ce que Rey et Finn pourraient vraiment faire s’il s’agissait d’une aventure se déroulant réellement dans le Guerres des étoiles univers. Rey enseigne à Finn comment être plus conscient de la Force en le laissant utiliser son sabre laser à lame jaune pour s’entraîner avec un droïde d’entraînement à distance.

Finn ne fait pas de son mieux avec cette formation, et Rey (qui est exprimé par l’imitateur spectaculaire de Daisy Ridley Helen Sadler) a du mal à trouver comment devenir un meilleur mentor. Ainsi, après avoir consulté les textes Jedi, elle se rend dans un temple Jedi voisin pour obtenir des conseils sur la façon d’améliorer ses méthodes d’entraînement. C’est là qu’elle trouve un cristal mystérieux qui détient «la clé du passé de la galaxie» et c’est ainsi que «l’avenir d’un Jedi devient clair». En utilisant ce cristal, Rey se rend compte qu’elle doit voyager dans le passé pour en apprendre davantage auprès de Jedi Master Yoda, Luke Skywalker et d’autres afin d’être un enseignant plus efficace.

Ce qui commence comme une simple leçon de voir Luke Skywalker s’entraîner sur Dagoabah se transforme soudainement en une série de faux pas dans le temps qui menace d’annuler tout Guerres des étoiles univers. Bien que Rey fasse des apparitions amusantes à des moments charnières de Guerres des étoiles l’histoire, comme la course héroïque de Luke à travers la tranchée de l’Étoile de la mort Un nouvel espoir, et des scènes moins mémorables comme Obi-Wan Kenobi et Qui-Gon Jinn attendant de régler un différend commercial en La menace fantôme, finalement, elle crée des problèmes comme Darth Vader et des tonnes d’autres personnages de différents points de la Guerres des étoiles la chronologie commence à dégringoler à travers les portails temporels avec elle.

Beaucoup de rires et de croisements sauvages et impossibles viennent de son vol frénétique à travers le temps. Dark Vador se retrouve lors de l’assaut de l’Empire sur Hoth, par exemple. Et vieux et jeune Han Solo donnent à Greedo ce qui lui arrive. Il y a aussi une grande bataille au sabre laser à bord des podracers à grande vitesse d’Anakin Skywalker et Sebulba, qui traversent également divers moments dans le temps, traînant de plus en plus. Guerres des étoiles personnages avec eux jusqu’à ce qu’il y ait une assemblée massive de héros et de méchants qui commencent à se battre au milieu de la propriété Lars sur Tatooine, à la grande surprise d’un jeune Luke Skywalker buvant un petit carton de lait bleu. Même la moitié supérieure de Dark Maul entre dans l’action.

L’aventure devient un peu plus sérieuse lorsque Dark Vador met la main sur ce cristal voyageant dans le temps, et l’empereur Palpatine apprend que l’avenir n’est pas si brillant pour lui environ 30 ans après les événements de Le retour du Jedi. Alors il fait venir Kylo Ren du milieu de Le dernier Jedi afin d’éviter, espérons-le, son échec. La façon dont tout se déroule à partir de là est très amusante avec l’apogée de Le retour du Jedi, y compris encore plus de batailles au sabre laser.

Si cela ne vous semble pas vraiment spécial pour les vacances, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de sottises traditionnelles de Noël qui se produisent sur le Millennium Falcon pendant que Rey part dans cette aventure. Poe Dameron est chargé de planifier la fête du jour de la vie, qui comprend du porg rôti (désolé!), Des cadeaux entre amis et même de la musique (bien que ce ne soit rien d’aussi douloureux ou long que les nombreuses séquences musicales et de danse du original Guerres des étoiles spécial vacances). Après tout, il doit y avoir quelque chose que Rey réalise qu’elle manque quand elle apprend sa leçon ultime sur l’amitié.

Il y a beaucoup de bêtises enfantines dans le LEGO Star Wars Holiday Special, mais il y a aussi des blagues solides pour les fans de longue date de la franchise. De plus, il y a des plans qui sont directement tirés des films et recréés avec des vaisseaux, des environnements et des figurines LEGO. En particulier, une reconstitution d’un escadron de X-wings se dirigeant vers l’étoile de la mort et la plongée dans la tranchée est très impressionnante. Cependant, je dirai que parfois, on a l’impression que l’animation coupe les coins en n’utilisant pas suffisamment de pièces LEGO réelles pour créer les environnements, contrairement à Le film Lego, où absolument tout a été assemblé avec de véritables pièces LEGO (numériques). Mais même ainsi, il y a encore des gags amusants inspirés de LEGO, comme Rey enlève tout son postiche pour en vider de l’eau. Même le nouveau Guerres des étoiles logo de production qui a fait ses débuts avec Le mandalorien se refait une beauté LEGO.

le LEGO Star Wars Holiday Special est un pas énorme au-dessus de la parodie originale qui a honoré les écrans de télévision en 1978. Non seulement c’est la moitié de la durée de la spéciale de vacances originale, mais c’est infiniment plus agréable. En fait, c’est un peu dommage que cela ne soit disponible que sur Disney +, car c’est le genre de spécial sur lequel vous aimeriez tomber plusieurs fois en feuilletant le guide du câble pendant la saison des vacances. À tout le moins, il est disponible pour regarder encore et encore si vous avez Disney +, et c’est quelque chose dont les enfants vont profiter en attendant l’arrivée de Life Day.

/ Classement du film: 7 sur 10

