Un vétéran, 102 ans, marque la journée à la maison pour la première fois en raison de Covid-19

Un vétéran de 102 ans a passé le dimanche du Souvenir à la maison pour la première fois en raison de Covid-19. Bob Lingwood assiste généralement à un service dans une école d’Omagh, dans le comté de Tyrone, suivi d’une visite au cénotaphe de la ville. , les plans pour un événement dans la ville, comme les scores à travers le Royaume-Uni, ont été annulés en raison de la pandémie de coronavirus.L’événement annuel au cénotaphe de Londres a également été jumelé. La reine, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles, ainsi que le duc et la duchesse de Cambridge étaient présents, aux côtés d’environ 150 membres de la Royal Navy, de l’armée et de la Royal Air Force. M. Lingwood a décrit la situation comme «horrible» mais il a reçu le soutien de d’autres dans sa communauté: «Ils ont un service charmant et m’invitent à parler aux étudiants. L’année dernière, je leur ai raconté l’histoire du guerrier inconnu de l’abbaye de Westminster », a-t-il dit.« Ensuite, nous avons une séance avec les enfants et je les ai entassés autour de moi. Evidemment on ne pouvait pas faire ça cette année parce que je suis en lock-in. «C’est affreux, mais j’avais une belle carte de leur part, elle a dû être faite par les élèves, me souhaitant le meilleur pour la journée. C’était charmant. »M. Lingwood, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, a marqué 11h alors qu’il regardait la couverture à la télévision à la maison. Originaire de Londres, il a rejoint une unité d’assistance technique basée à Putney appelée la First Signals Unit à l’adolescence en 1937. Seconde Guerre mondiale, il a été déployé dans le nord de la France qu’il a décrit comme initialement calme et moins dangereux que sa ville natale qui était lourdement bombardée. «Puis les Allemands ont envahi la Belgique et nous avons été poussés à les affronter, mais nous n’étions pas là. très longtemps, les Allemands avaient un équipement de qualité supérieure et étaient mieux entraînés, donc nous n’avions aucune chance à ce moment-là », se souvient-il. Anciens combattants pendant le service national du souvenir au cénotaphe (Photo: Chris Jackson – WPA Pool / Getty) Nous sommes partis en retraite. C’était mon travail de prendre les lignes téléphoniques. Sur le chemin du retour à mon unité dans un véhicule, nous avons fait un tour à un coin, à environ 100 m sur la route se trouvaient deux véhicules blindés allemands qui ont ouvert le feu sur nous. C’étaient des obus, pas des balles, j’entendais le camion se déchirer. «Je n’avais pas d’autre choix que de me rendre et nous avons été faits prisonniers.« Nous avons été ramenés dans une ville locale, sur le chemin du retour, j’ai remarqué que nos troupes étaient de l’autre côté de la rivière, le pont de l’autre côté avait été détruit. On marchait sous escorte armée mais mon garde a été distrait par tout ce qui se passait et m’a demandé de continuer sur la route. «Quand notre garde a disparu, j’ai dit à mes gars: ‘allez, allons courir pour il’. En savoir plus Poppy Appeal 2020: Pourquoi nous portons des coquelicots, comment acheter à la Royal British Legion et quand le jour du Souvenir est «Quand nous sommes arrivés de l’autre côté, nous avons été accueillis par un capitaine, il m’a interrogé. À ce moment-là, tout ce que je portais était un pantalon et une chemise, j’ai perdu toutes mes pièces d’identité, il a dit: « Je suis désolé, je dois vérifier votre histoire », alors nous avons été enfermés dans la salle des gardes pendant quatre ou cinq jours jusqu’à ce qu’ils trouvent quelqu’un de notre unité qui nous a reconnus. «Je dirais que très peu de soldats ont été faits prisonniers par les deux camps le même jour.» Son unité s’est rendue à Dunkerque pour être évacuée. Leur navire a été bombardé et coulé, laissant M. Lingwood blessé avec des éclats d’obus dans le dos, avant que la Royal Navy ne les emmène à Douvres. Il a décrit le récent film sur l’évacuation de Dunkerque comme une «assez bonne interprétation de ce que nous avons vécu». Le général d’état-major de la Défense, Sir Nick Carter (au centre), se joignant aux membres des trois forces armées, à la gare de Waterloo (Photo: Sergent Todd / MoD / PA Wire) «Certaines choses étaient un peu exagérées, je sais que c’était difficile mais il y avait des périodes calmes , et honnêtement, je n’ai jamais eu peur, vous avez juste pris les choses comme elles venaient », a-t-il ajouté. Récompensé M. Lingwood a déménagé à Omagh après avoir rencontré sa femme Emma. Il a reçu une médaille militaire pour avoir conduit ses hommes à échapper aux Allemands. Quatre-vingts ans plus tard, il a été décoré à nouveau, recevant une médaille de l’Empire britannique pour son travail caritatif dans la communauté. M. Lingwood s’est souvenu de ces jours en lisant un journal qu’un collègue avait tenu de leurs expériences. « C’était contre les règlements, vous n’étiez pas destiné à tenir des journaux, b Mais il a rédigé un magnifique dossier de tout ce que nous avons fait depuis le jour où nous avons débarqué en France en 1939 jusqu’au moment où nous avons été démobilisés. Je pensais que j’allais lire cela, et cela a ramené toutes ces choses que nous avons faites. Cela l’a rapproché. « Ma section était composée de 60 hommes, et je suis presque sûr que je suis le dernier qui est triste. » Reportage supplémentaire par Press Association

Maisons du Monde Rideau à passants en coton blanc et noir imprimé à l'unité 102x250 Les produits certifiés OEKO-TEX® STANDARD 100 garantissent labsence de substances indésirables pour la santé et particulièrement pour la peau. La chambre de votre enfant pétille de fantaisie avec le rideau à passants imprimé MIKA . Une fois installé près de la fenêtre, il insufflera à la pièce de la gaîté et

Maisons du Monde Rideau à passants en coton blanc et noir imprimé à l'unité 102x250 Les produits certifiés OEKO-TEX® STANDARD 100 garantissent labsence de substances indésirables pour la santé et particulièrement pour la peau. La chambre de votre enfant pétille de fantaisie avec le rideau à passants imprimé MIKA . Une fois installé près de la fenêtre, il insufflera à la pièce de la gaîté et

Maisons du Monde Table basse de jardin en teck L 102 Cadaques Ce produit est composé à partir de bois récupéré. Ce système permet d’offrir une deuxième vie à la matière première. Choisissez une belle table basse au bois clair pour votre salon de jardin moderne. La table basse Cadaqués est une table en teck recyclé finition brossée. De forme rectangulaire, cette table de

Maisons du Monde Caisse à jouets à roulettes gris anthracite à motifs Le royaume de votre enfant est vite en désordre ? On a la solution ! Découvrez la caisse à jouets à roulettes gris anthracite à motifs DREAMS . Elle transformera son petit bric-à-brac en un lieu ordonné une fois la journée terminée. Ses atouts ? Un format pratique pour y ranger jouets et peluches, des

Maisons du Monde Caisse à jouets à roulettes gris anthracite à motifs Le royaume de votre enfant est vite en désordre ? On a la solution ! Découvrez la caisse à jouets à roulettes gris anthracite à motifs DREAMS . Elle transformera son petit bric-à-brac en un lieu ordonné une fois la journée terminée. Ses atouts ? Un format pratique pour y ranger jouets et peluches, des

Legler 12090 - Jeu - Maison à serrures compacte Marque : Legler / Small Foot Age conseillé : à partir de 3 ans Matériel : en bois 1 pièces Cette maison vous fait découvrir tous les verrous ! Avec de nombreux verrous, cadenas en U et une porte à charnière, cette maison en bois certifié FSC® 100% forme la concentration et la motricité fine des enfants. Des