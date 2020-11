Un vaccin Trump? Brian Williams Snarks Les possibilités «  sont infinies  »

Brian Williams n’a pas mâché ses mots dans son émission de vendredi, se moquant sarcastiquement de Geraldo Rivera pour avoir suggéré qu’un vaccin COVID-19 pourrait porter le nom du président Trump. « Pour mon argent, Geraldo soulève un bon point », a déclaré le présentateur de MSNBC.

Williams a souligné que le vaccin contre la polio a été, pendant des années, appelé le vaccin Salk, du nom du chercheur médical qui l’a développé, le Dr Jonas Salk. Alors pourquoi le nouveau vaccin contre le coronavirus ne devrait-il pas porter le nom de Trump?

«Avec le monde si divisé et tout le monde lui disant qu’il doit abandonner et qu’il doit partir et qu’il est temps de faire la transition et tout le reste, pourquoi ne pas nommer le vaccin The Trump?» Rivera a déclaré dans le clip « Fox and Friends », qui montrait le co-animateur Brian Kilmeade clairement abasourdi mais ce qu’il entendait.

Williams a répondu à la suggestion de Rivera en lançant son monologue ironique sur tout le bien que Trump et ses autres produits ont fait pour le pays dans le passé.

«Il est possible que nous n’accordions tout simplement pas assez de crédit au président pour son dévouement semblable à celui du FDR à lutter contre ce virus. Sa concentration semblable à un laser, son dévouement quotidien, la sympathie qu’il exprime pour toujours aux familles du quart de million de morts », a déclaré Williams, alors que photo après photo passait sur l’écran de Trump sur le terrain de golf comme le nombre d’infectés et mourir augmentait chaque jour.

«Même la façon dont le président nous enseigne de cette manière, s’il vous plaît, portez un masque et arrêtez la propagation», a poursuivi Williams, alors que la vidéo de Trump déchirait son masque à son retour à la Maison Blanche après un séjour à l’hôpital avec COVID- 19.

«Geraldo est peut-être sur quelque chose», a poursuivi Williams. «Ce que les steaks de Trump ont fait pour les affamés, ce que l’eau de Trump a fait pour les assoiffés de notre pays, ce que l’Université Trump a fait pour élever les non-éduqués dans notre pays. Eh bien, Trump vient avec le vaccin. Les possibilités, je pense que vous en conviendrez, sont infinies.

