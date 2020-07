Un vaccin contre la grippe pourrait protéger contre les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux

Le vaccin antigrippal pourrait protéger contre les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux selon les résultats de recherche «stupéfiants» de scientifiques aux États-Unis. faible, ceux qui se font vacciner contre la grippe réduisent considérablement leurs risques cardiovasculaires de crise cardiaque, de décès et d’arrêt cardiaque, a constaté l’équipe.En utilisant la plus grande base de données des hôpitaux américains, les chercheurs ont examiné l’impact du vaccin contre la grippe sur les résultats cardiovasculaires entre les patients qui se sont fait vacciner pendant l’hospitalisation et ceux qui ne l’ont pas fait. Le bulletin d’information a coupé le bruit Sur plus de 7 millions de patients hospitalisés à haut risque, les chercheurs ont découvert que seulement 168 325 avaient reçu le vaccin contre la grippe. Les plus de 50 ans étaient beaucoup moins susceptibles d’être vaccinés que la population générale – 1,8% contre 15,3%, cependant, ceux qui étaient vaccinés dans ce groupe d’âge avaient de meilleurs résultats l’année suivant la vaccination, avec un risque inférieur de 28%. crise cardiaque, un risque de décès inférieur de 73% et un risque d’arrêt cardiaque inférieur de 85% Le taux de vaccination des résidents des maisons de soins infirmiers était de 1,8%, contre 9,5% pour ceux qui vivent de façon autonome, tandis que chez les patients obèses 2,4 pour cent étaient vaccinés, contre 9 pour cent avec un poids santé. Les résultats cardiovasculaires étaient similaires à ceux des adultes de plus de 50 ans dans les groupes à haut risque. «Difficile à ignorer» Le Dr Roshni Mandania, auteur principal de l’étude du Texas Tech University Health Sciences Center, a déclaré: «Les résultats que nous avons trouvés sont stupéfiants. Il est difficile d’ignorer l’effet positif du vaccin contre la grippe sur les complications cardiaques graves. Certaines personnes ne considèrent pas la vaccination antigrippale comme nécessaire ou importante, et beaucoup peuvent se heurter à des obstacles pour accéder aux soins de santé, y compris recevoir le vaccin antigrippal. »Le stress que l’infection grippale exerce sur le corps peut augmenter le risque d’avoir une crise cardiaque ou un note des chercheurs est bien connu. Leurs découvertes interviennent alors que le gouvernement britannique a annoncé cette semaine son objectif de donner à la moitié de la population, y compris toutes les personnes âgées de 50 ans et plus, le vaccin contre la grippe cet hiver dans le but d’éviter que le NHS ne soit submergé par la grippe et les patients atteints de Covid-19. : «Ces groupes devraient avoir les taux de vaccination les plus élevés car ils sont les plus à risque; Cependant, nos résultats montrent le contraire: les vaccins contre la grippe sont sous-utilisés. En tant que prestataires de soins de santé, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir que nos populations les plus vulnérables sont protégées contre la grippe et ses complications graves. »La recherche est présentée lors des sessions scientifiques virtuelles 2020 de Basic Cardiovascular Sciences 2020 de l’American Heart Association. Cela vient juste un jour après que des recherches séparées aux États-Unis ont révélé que le piqûre à la mouche pourrait également réduire le risque de développer une démence.

