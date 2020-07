Un trésor d’artéfacts nazis récemment découverts en Argentine

Histoire récente | 31 juillet 2020



Certaines des 75 œuvres d’art nazi saisies lors d’une opération menée à la périphérie de Buenos Aires. De nombreuses sculptures et objets artisanaux dont un aigle du Troisième Reich ont été trouvés dans deux magasins et une maison dans le nord de la capitale, le se

La Seconde Guerre mondiale a pris fin en 1945, mais l’histoire nazie ne s’est pas arrêtée là. La défaite allemande étant inévitable, de nombreux hauts fonctionnaires nazis ont fui l’Europe et caché dans l’obscurité relative de l’Amérique du Sud, emportant avec eux les objets qui étaient importants pour eux. En 2017, agissant sur un tuyau, les autorités argentines ont découvert une pièce cachée dans une maison remplie d’artefacts nazis. Ce trésor nous offre un aperçu inestimable du monde déformé et sectaire des nazis d’Hitler.

En utilisant un système appelé «ratlines», plusieurs anciens nazis se sont enfuis en Amérique du Sud. (pilotguides.com)

Suivre les ratlines

Les forces alliées se rapprochant d’eux, de nombreux nazis se sont enfuis en Amérique du Sud via un système « ratline », voyage en Espagne, puis en Argentine. De nombreuses personnes sont restées en Argentine, dans et autour de la capitale de Buenos Aires, mais d’autres se sont dispersées au Pérou, au Brésil, au Paraguay, en Colombie, en Bolivie et en Uruguay. Les théoriciens du complot soutiennent qu’Adolf Hitler s’est peut-être également échappé en Amérique du Sud, mais la plupart des historiens croient à l’histoire d’Hitler et de sa toute nouvelle épouse s’est suicidé dans un bunker comme le Troisième Reich est tombé. Les chasseurs nazis traquaient régulièrement des nazis notoires qui vivaient une nouvelle vie en Amérique du Sud.

Plus de 75 objets ont été trouvés dans une pièce secrète. (New York Times)

Une pièce secrète

Le 8 juin 2017, la police argentine et Interpol a fait une descente dans une maison résidentielle à Beccar, une banlieue calme et haut de gamme de Buenos Aires. Comme l’informateur l’a conseillé, les autorités ont inspecté une étagère dans l’une des pièces et, tout comme dans les films, elle s’est ouverte pour révéler un passage secret qui menait à une pièce cachée. À l’intérieur se trouvait une cache d’artefacts nazis authentiques, peut-être apportés en Argentine par un nazi en fuite suivant les lignes de force. Parmi les plus de 75 reliques retrouvées figuraient une loupe, un couteau, un buste d’Hitler et un médaillon estampillé à l’effigie du Führer. Les autorités ont même trouvé des photographies de Hitler avec certains des objets, probablement comme moyen de les authentifier. Le plus étrange de tous, cependant, était un appareil de mesure crânien avec une poignée ornée d’une croix gammée.

La plus grande réserve d’artefacts nazis trouvés en Argentine a été découverte en 2017 (nytimes.com)

Les nazis et la phrénologie

La phrénologie, la pseudoscience qui consiste à évaluer la personnalité en mesurant la taille et la forme du crâne d’une personne, est maintenant connue pour être un détritus, mais elle était autrefois considérée comme valide comme toute autre -ologie. En tant que groupe malveillant intéressé par les bases biologiques de la supériorité, vous feriez mieux de croire que les nazis avaient des phrénologues sur leur liste, qui utilisaient des outils comme l’appareil de mesure crânien trouvé en Argentine pour détecter des traits comme l’intelligence et la criminalité chez leur propre peuple. comme les « inférieurs », ils ont exécuté.

Il n’y a aucun moyen de savoir qui était le propriétaire d’origine de l’outil de mesure crânienne ou comment l’objet est arrivé en Argentine, mais il est possible que ce soit le cas. l’ange de la mort lui-même, Dr Joseph Mengele. Médecin nazi et fidèle partisan d’Hitler, Mengele prisonniers juifs personnellement sélectionnés pour des expériences médicales cruelles et horribles et a froidement envoyé le reste dans la chambre à gaz. Après la guerre, il s’est enfui en Amérique du Sud, où il a travaillé comme ouvrier agricole pendant plusieurs années. En 1958, il a obtenu la citoyenneté du Paraguay sous son vrai nom. Les archives montrent qu’il a vécu au Paraguay, au Brésil et en Argentine.

Est-ce que quelqu’un emballerait ça quand ils fuyaient l’Allemagne nazie? (pressfrom.info)

Les nazis ont-ils emballé la lumière?

Bien que de nombreuses reliques nazies aient fait surface en Argentine et dans d’autres régions d’Amérique du Sud, de nombreux historiens remettent en question l’hypothèse selon laquelle les nazis en fuite ont emporté ces objets avec eux. La plupart des nazis fuyant l’Europe ont dû voyager incognito et ont pris des mesures pour détourner l’attention, ne portant souvent que les vêtements sur le dos et une petite sacoche d’objets personnels. Cela irait à l’encontre de l’objectif de ces fugitifs de gaspiller de l’espace précieux pour leurs bagages avec les outils de leur ancien métier, des souvenirs d’Hitler ou des objets décorés de croix gammée qui les donneraient immédiatement. Il est plus probable que si ces articles avaient été apportés en Amérique du Sud par les nazis, ils leur auraient été expédiés. après avoir fui l’Allemagne.

Les nazis étaient-ils si loin sous le charme d’Hitler qu’ils emportaient son butin avec eux? (9news.com)

Le culte d’Hitler

Pourquoi ces évadés prendraient-ils le risque de s’entourer de souvenirs d’Hitler? Eh bien, ils croyaient qu’une fois en sécurité en Amérique du Sud, ils pourraient se regrouper et relancer leur plan de domination aryenne mondiale depuis leur nouvelle patrie. Dans ce cas, d’anciens responsables nazis auraient pu vouloir des souvenirs de leur chef comme source d’inspiration et de motivation pour leur mission tordue. C’est un véritable témoignage de l’influence sectaire qu’Hitler avait sur ses partisans.

Les artefacts sont maintenant exposés à Buenos Aires. (news.abs.cbn.com)

Où sont-ils maintenant?

Après le raid de 2017 sur la maison de Buenos Aires, les artefacts hitlériens ont été saisis par la police argentine. Ils sont maintenant exposés à Buenos Aires à la Délégation des associations israéliennes argentines, mais ce qui est plus troublant, c’est l’indication d’un commerce clandestin troublant de reliques d’Hitler qui est vraisemblablement toujours opérationnel. Il n’y a vraiment rien à faire à ce sujet parce que il n’est pas illégal de posséder des souvenirs nazis dans la plupart des pays (une grande exception est l’Allemagne elle-même, où les règles sont un peu compliqué), mais il n’est pas non plus illégal de sortir du ketchup directement de la bouteille. C’est toujours assez dégoûtant.