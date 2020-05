Un tournage de film à petit budget est prévu pour un lot universel – / Film

Presque aucun film n’est actuellement tourné en raison du coronavirus, mais cela pourrait changer bientôt – surtout si Blumhouse et Universal ont quelque chose à dire à ce sujet. Selon un nouveau rapport, Blumhouse essaie de trouver un moyen de tourner un film à petit budget sur le lot universel – avec de nouveaux protocoles de sécurité post-coronavirus en place.

Selon une histoire de THR, Blumhouse et Universal sont en train de planifier un tournage en studio pour un film de 6,5 millions de dollars. Dans l’ancien temps, pré-coronavirus, ce serait un morceau de gâteau, et ne mériterait même pas l’attention. Mais les choses ont radicalement changé et cette pousse potentielle a la tâche peu enviable de prendre les premières mesures post-coronavirus. Comme le raconte l’histoire, «les acteurs et l’équipe habiteraient dans un hôtel à proximité et un ensemble de protocoles de sécurité serait en place.» Et les éléments établis des tournages de films du passé – comme les tables de services d’artisanat, par exemple – sortent par la fenêtre.

En plus de tout cela, Universal devra également faire face aux frais d’assurance. Si quelqu’un sur cette production tombe malade à cause du coronavirus, Universal devra payer de sa poche. Et tandis que d’autres studios réfléchissent au retour au travail, une source de studio dit qu’une production de Blumhouse serait le canari parfait dans une situation de mine de charbon, disant: «Les productions de Blumhouse, en particulier, sont généralement plus petites et nécessitent une équipe plus légère, des tournages plus courts et travaux de localisation limités, [which is] une partie de la raison pour laquelle nous pouvons envisager une production entièrement sur place sur le terrain tentaculaire du studio. «

Cependant, la source indique également que «Blumhouse et Universal ne vont de l’avant avec aucun plan jusqu’à ce que nous obtenions le feu vert des autorités de la ville, du comté et de la santé publique. Aucun de ces travaux de planification de la préproduction n’est effectué sur le lot lui-même. Une petite équipe de cinéastes et de directeurs de studio travaille actuellement à distance sur ces plans. La sécurité de toutes les personnes impliquées est une grande priorité, et personne ne veut se précipiter dans quoi que ce soit. »

Si tout se passe bien et conformément au plan, ce tournage pourrait servir de guide pour les productions qui progressent – au moins pour les films avec de grands studios comme Universal derrière eux. Les petites productions indépendantes sont presque impossibles à monter sans assurance, et hésiteront probablement à revenir trop tôt. Comme John Sloss, directeur de la société de conseil et de gestion des médias Cinetic Media, a déclaré à THR: «Aucune compagnie d’assurance sensée n’assurera une production contre quelqu’un qui pourrait tomber [with COVID-19] en ce moment. Je ne sais même pas comment c’est une conversation. «

