Un témoin de fraude électorale de Trump dit que nous avons besoin d’une pièce d’identité des électeurs parce que «  tous les Chinois se ressemblent  » (vidéo)

La législature de l’État du Michigan a tenu une audience folle mercredi soir alors que les avocats de la campagne Trump, Rudy Giuliani et Jenna Ellis, poursuivaient leur croisade pour défier la volonté du peuple américain en renversant la victoire électorale de Joe Biden sur Trump. Et certains des témoins que Giuliani a vus ont effectivement fait la une des journaux, mais pas nécessairement pour les raisons que Trump et ses amis auraient souhaité.

L’un des témoins, un citoyen américain naturalisé d’Inde, a été observateur républicain du scrutin au TCF Center de Detroit le jour du scrutin, et elle a longuement parlé de diverses interactions qu’elle a eues avec d’autres personnes qui, selon elle, indiquaient une fraude électorale généralisée – bien que cela doit être précisé qu’elle et les autres témoins n’ont pas fourni de preuves. Une plainte spécifique qu’elle avait, qui n’avait pas grand-chose à voir avec ce dont elle était là pour témoigner, était que les gens pouvaient voter sans photo d’identité.

C’est un problème, dit-elle, car «tous les Chinois se ressemblent».

Lisez aussi: Rudy Giuliani dit que le problème avec les républicains est « nous sommes trop gentils » (vidéo)

L’un des témoins de Rudy Giuliani vient de dire qu’elle pense que «tous les Chinois se ressemblent» tout en faisant valoir une exigence d’identification des électeurs dans le Michigan. pic.twitter.com/WUCYRTzmgu – philip lewis (@Phil_Lewis_) 3 décembre 2020

La femme a fait ce commentaire en réponse à une question du président du Michigan House Oversight Committee

«Je viens d’un pays où beaucoup de choses tournent mal. Nos pays sont connus pour leur corruption. Mais quand il s’agit d’élections, de ce que j’ai vu ici à ce que nous faisions auparavant en Inde, c’est beaucoup plus organisé maintenant parce que nous avons un système d’identification », a déclaré la femme.

«Et le fait que maintenant, comme l’ont dit les autres représentants, vous pouvez vous présenter et voter sans pièce d’identité. C’est choquant. Comment pouvez-vous permettre que cela se produise?

Lisez aussi: Rudy Giuliani nie avoir demandé un pardon à Trump: « NYT ment encore »

«Par exemple, beaucoup de gens pensent que tous les Indiens se ressemblent. Je pense que tous les Chinois se ressemblent. Alors, comment diriez-vous? Si un Chow se présente, vous pouvez être n’importe qui et vous pouvez voter. Et si quelqu’un avec mon nom – vous ne pouvez même pas dire mon nom – n’importe qui peut voter en mon nom. L’identité devrait donc être la condition de base. »

Le sujet de l’identification des électeurs aux États-Unis est délicat, chaque État ayant ses propres règles – et prix – pour obtenir une pièce d’identité valide. Pour en savoir plus sur la façon dont il serait problématique d’exiger une pièce d’identité des électeurs, voici un récapitulatif solide des faits.

On ne sait pas comment, si les agents du scrutin sont incapables de faire la distinction entre diverses personnes d’origine chinoise, l’identification des électeurs y contribuerait. S’ils ne pouvaient pas faire la différence entre eux en personne, ils ne seraient probablement pas en mesure de dire si la personne sur la photo d’identité est la même que celle qui a présenté la pièce d’identité.

Lisez aussi: Voici pourquoi Four Seasons Total Landscaping a été choisi pour la conférence de presse de la campagne Trump

Les déclarations curieuses surviennent environ deux mois après que Rudy Giuliani a été filmé en train de faire un certain nombre de blagues racistes sur les Asiatiques.

Vous pouvez regarder toute l’audience, qui a duré plus de quatre heures, ici.