Un téléphone sécurisé, sans Google et équipé de GrapheneOS pourrait bientôt faire son apparition sur le marché

Le projet a annoncé une collaboration avec un OEM non identifié.

De nos jours, les ROMs personnalisées ne sont pas aussi populaires qu’elles l’étaient il y a cinq ans, mais il y a encore quelques raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir en utiliser une sur votre téléphone. L’une d’entre elles est la sécurité, et certaines ROM sont conçues avec un fonctionnement sécurisé comme objectif de conception, doublant ce que votre téléphone offre déjà avec des correctifs et des fonctionnalités supplémentaires – et souvent sans l’influence de Google qui pourrait compromettre la vie privée. Si vous avez toujours été curieux d’en essayer une, mais que l’idée de reprogrammer votre téléphone vous intimide un peu, vous avez de la chance : GrapheneOS, l’un de ces projets axés sur la sécurité, va s’associer à un fabricant d’appareils pour lancer un téléphone équipé de son logiciel.

Nous allons collaborer avec un fournisseur de matériel pour obtenir la production d’un appareil offrant une sécurité et une prise en charge des systèmes d’exploitation alternatifs comparables à celles des Pixels.

Nous ne pouvons pas publier de détails pour l’instant, mais nous sommes optimistes et nous espérons avoir de vraies nouvelles à ce sujet dans quelques mois.

Les développeurs du projet ont fait cette annonce au cours du week-end et bien qu’ils ne détaillent pas encore l’équipementier auquel ils pensent, leur discours sur la qualité de niveau Pixel est certainement intriguant. À l’époque où Graphene était connu sous le nom de CopperheadOS, il vendait des téléphones Pixel préchargés avec son logiciel, et nous avons vu d’autres projets axés sur la confidentialité comme /e/ OS vendre des téléphones remis à neuf et neufs fonctionnant avec ce logiciel. Malgré tout, cet effort de GrapheneOS pour livrer un nouveau téléphone exécutant son logiciel représente un nouveau chapitre audacieux pour ce genre d’entreprise.

Quant à savoir quel OEM pourrait aider avec un téléphone alimenté par GrapheneOS, nous ne pouvons que deviner. Ce téléphone ne serait pas livré avec les services de Google puisque c’est l’un des principaux arguments de vente de GrapheneOS, ou s’il l’était, il serait livré dans une capacité minimale. Après tout, cette ROM est pour ceux d’entre vous qui veulent une expérience cohésive, sans Google.

Nous ne savons pas encore quand nous pourrons jeter un coup d’œil à ce matériel – l’annonce officielle indique que nous devrons attendre quelques mois avant de savoir qui sera l’OEM. D’ici là, nous avons tout le temps de faire quelques suppositions.