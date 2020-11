Un téléphone phare alimenté par MediaTek arrive enfin en Inde (Mise à jour: 2021)

Realme a laissé entendre que les Realme X7 et X7 Pro pourraient arriver en Inde.

Le Realme X7 Pro pourrait donc être le premier produit phare MediaTek du marché.

Realme a maintenant révélé que les téléphones n’arriveraient en Inde qu’en 2021.

Mise à jour: 13 novembre 2020 (4 h 55 HE): Il semble que les consommateurs indiens qui souhaitent la série Realme X7 devront attendre l’année prochaine. Madhav Sheth, PDG de Realme India confirmé sur Twitter que les téléphones alimentés par MediaTek ne seront lancés qu’en 2021.

Le Realme X7 Pro en particulier contient un processeur phare Dimensity 1000 Plus, mais MediaTek a déjà taquiné son prochain SoC phare. Il devrait offrir une conception 6 nm, un processeur Cortex-A78 et une vitesse d’horloge de 3 GHz.

Article original: 15 octobre 2020 (6 h 04 HE): La série Dimensity 1000 de MediaTek est son silicium phare pour 2020, offrant des couleurs de processeur puissantes, un silicium d’apprentissage automatique impressionnant et des graphiques solides. Nous n’avons pas encore vu de téléphones dotés de ce silicium arriver en Inde, mais cela pourrait changer bientôt.

Madhav Sheth, PDG de Realme India laissé entendre sur Twitter que la société lancera bientôt les Realme X7 et X7 Pro sur le marché. Regardez une capture d’écran du tweet ci-dessous.

Il n’y a pas encore de mot sur la disponibilité et les prix, mais la série Realme X7 déjà lancée en Chine le mois dernier et la société a révélé plus tard qu’un lancement européen était prévu pour le quatrième trimestre 2020.

Le Realme X7 Pro serait probablement le premier téléphone phare alimenté par MediaTek en Inde, doté d’un processeur Dimensity 1000 Plus. Ce chipset 7 nm fournit un processeur octacore (4x Cortex-A77 et 4x Cortex-A55), un GPU Mali-G77 MP9, un APU à cinq cœurs et la prise en charge du codec AV1.

Le modèle Pro de Realme sert également un panneau OLED de 6,55 pouces à 120 Hz, 8 Go de RAM, 128 Go ou 256 Go de stockage et une batterie de 4500 mAh.

Pendant ce temps, le Realme X7 standard dispose d’un processeur Dimensity 800U, d’un écran OLED de 6,4 pouces à 60 Hz, de 6 Go à 8 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’une batterie de 4300 mAh.

Les Realme X7 et X7 Pro partagent également un certain nombre d’autres fonctionnalités, telles que la prise en charge de la double carte SIM 5G + 5G, une charge filaire de 65 W, une caméra selfie de 32 MP dans une découpe perforée et la même configuration de caméra arrière quadruple (64 MP principale, 8 MP ultra-large, macro 2MP et monochrome 2MP).

Que pensez-vous de la série Realme X7? Faites-nous savoir en répondant au sondage ci-dessus ou en laissant un commentaire!

