Un téléphone peut-il mesurer la distance comme une règle?

Le smartphone. Un appareil si puissant. C’est le prédateur du monde de la technologie. Le T-Rex de la cyber jungle. Beaucoup d’entre vous ne s’en souviennent peut-être pas, mais les smartphones ont dévoré les gadgets comme les lecteurs de musique portables, les calculatrices, les appareils photo compacts, les radios, les magnétophones, la liste s’allonge encore et encore. Mais un smartphone peut-il remplacer des outils plus conventionnels comme un ruban à mesurer, par exemple? Avec toute la magie qui se passe derrière les systèmes de caméras des smartphones, cette tâche devrait être facile pour nos prédateurs, non? Eh bien, j’ai décidé de le découvrir.

La première chose que j’ai remarquée est l’interface simple de l’application. C’est presque à nu. Il allume l’appareil photo et vous dit de déplacer votre téléphone de gauche à droite, à la recherche d’une surface plane. Lorsque vous en trouvez un, le cercle blanc au milieu de l’écran devient orange et un point apparaît à l’intérieur.

Google m’a conseillé de «déplacer le téléphone dans l’espace pour trouver des surfaces planes comme une table ou le sol. Pointez et appuyez pour démarrer votre mesure et ajustez-la en conséquence. » Cette application fonctionne avec les téléphones fonctionnant sous Android 7 ou version ultérieure et l’AR Core de Google à bord. Droite! Temps pour quelques travaux de terrain.

Après une recherche rapide, j’ai téléchargé la première application suggérée par Google appelée Mesurer. J’ai pensé que les gens qui avaient besoin d’une règle ou d’une application de ruban à mesurer feraient probablement la même chose. Armé de la vraie chose et de mon téléphone carnivore, j’ai parcouru le bureau pour vérifier la qualité et la précision de cette application. Avant d’aborder le sujet, jetons un coup d’œil à l’application Mesurer. Voici la description, tirée du Play Store: « Measure vous aide à prendre des mesures quotidiennes rapides dans la maison ou au bureau, comme un ruban à mesurer. »

Après une douzaine de moments gênants et de regards étranges au bureau, je suis arrivé aux conclusions suivantes:





iOS: Quelle est la précision de l’application iPhone Measure?

Les appareils iOS bénéficient du luxe d’avoir une application de mesure préinstallée, appelée Mesure (pas de points bonus pour l’originalité) depuis iOS 12. Cela évite l’effort de rechercher et de télécharger une application tierce (bien que Google puisse décider de faire cuire son propre outil de mesure à l’intérieur futures versions d’Android).

Avant de lancer l’application, j’ai décidé de vérifier la description sur l’App Store. «Transformez votre iPhone ou iPad en ruban à mesurer avec Measure. La mesure vous permet de mesurer rapidement la taille d’objets réels, la hauteur d’une personne, et elle peut fournir automatiquement les dimensions d’objets rectangulaires. » À peu près la même chose que Google Measure, à l’exception de la possibilité de mesurer automatiquement des objets rectangulaires.

Il n’y a pas d’instructions spécifiques pour le processus de mesure sur l’App Store, et je n’ai pas non plus trouvé de section d’aide dédiée dans l’application. Eh bien, est-ce difficile? Je viens de lancer l’application et j’ai essayé de mesurer quelques objets. Il y a des messages qui s’affichent à l’écran, vous indiquant quoi faire, et l’interface est simple, mais elle semble un peu plus raffinée que celle trouvée dans l’application homologue de Google.

Les mesures sont prises de la même manière qu’avec Google Measure: trouvez une surface plane, puis choisissez un point d’ancrage, appuyez sur le bouton plus, déplacez le téléphone, appuyez à nouveau sur le bouton, et le tour est joué! Contrairement à Google Measure, l’application iPhone a tendance à ancrer automatiquement le point de départ à un bord ou à une zone à contraste élevé. C’est très utile parfois, et tout aussi ennuyeux lorsque vous n’avez pas besoin de l’ancre.

iOS Measure peut détecter des rectangles et vous donner automatiquement des dimensions (y compris la surface). C’est une option très pratique, étant donné que la plupart des choses dans nos maisons sont, bien… rectangulaires. Réfrigérateurs, téléviseurs, peintures murales, cadres, tableaux, vous l’appelez. La mise en garde est que la mesure n’est pas très précise. Tout comme Google Measure, l’outil iOS fonctionne mieux à courte distance (il vous conseille même de vous rapprocher parfois). Lorsque vous vous éloignez d’un mètre, les choses commencent à dévier. J’ai remarqué que la plupart du temps, iOS Mesure a tendance à être assez généreux avec les dimensions, donnant des nombres plus importants que le ruban à mesurer de référence.