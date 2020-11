Un suspect arrêté dans l’assaut de Rick Moranis à Manhattan

Un suspect est en garde à vue pour l’agression de l’acteur Rick Moranis le mois dernier, a annoncé samedi le département de police de New York sur Twitter.

‘Merci à un sergent aux yeux d’aigle de @NYPDTransit, ce suspect a été appréhendé et inculpé », lit-on dans le tweet.

Selon le New York Post, le suspect – le marquis Ventura, 35 ans – a une histoire de 13 arrestations, dont cinq pour des crimes. Deux semaines après avoir frappé Moranis, Ventura a été arrêté et inculpé de deux chefs d’accusation d’agression sur un banlieusard dans un métro de New York.

Un porte-parole du service de police n’a pas encore répondu à la demande de commentaires de TheWrap.

Le mois dernier, Rick Moranis, la star de «Ghostbusters» et «Honey, I Shrunk the Kids», a été agressé à Manhattan; l’attaque a été enregistrée par une caméra de surveillance. Les images ont montré Moranis sur un trottoir de la ville de New York lorsque le suspect s’est jeté sur lui et l’a frappé à la tête, envoyant l’acteur de 67 ans au sol.

Moranis s’est rendu à l’hôpital après l’attaque et a signalé des douleurs à la tête, au dos et à la hanche. Après sa libération, il a signalé le crime au commissariat.

Plus tôt cette année, il a été annoncé que Moranis revenait à la franchise «Chérie, j’ai rétréci les enfants» avec un nouveau film à Disney appelé «Shrunk».

Le film sera une suite de l’original de 1989 qui a engendré une franchise comprenant «Honey, I Blew Up the Kid» et la vidéo directe «Honey, We Shrunk Ourselves». Les deux premiers films de la franchise ont rapporté plus de 281 millions de dollars au box-office mondial.

