Un spot télévisé sur Tenet révèle de nouvelles images – / Film

Tant de questions entourent Christopher Nolan«S Principe. Mais de quoi parle le film? Si c’est ne pas À propos du voyage dans le temps, comment fonctionne tout le temps que nous voyons dans la remorque? Et le film ouvrira-t-il réellement dans les salles en juillet? Ces questions restent toujours sans réponse, mais une chose que nous savons maintenant sur le film, directement de Nolan lui-même, est qu’il est bourré d’action. En fait, Nolan dit qu’il a plus d’action que n’importe quel film qu’il a fait auparavant. Et maintenant, il y a un nouveau spot TV qui nous donne encore plus d’aperçus de toute cette action.

Spot TV Tenet

La majeure partie des images de ce Principe Un spot TV a fait son apparition dans les deux bandes-annonces publiées jusqu’à présent, mais il y a aussi de nouvelles images ici. Il y a aussi un moment curieux où nous entendons Clémence PoésyLe personnage dit: « Il est inversé. Quelqu’un les fabriquera à l’avenir. » Que diable fait cette signifier? Étoile John David Washington a déjà déclaré que Principe n’est pas une question de voyage dans le temps, et dans la bande-annonce récemment publiée, le personnage de Robert Pattinson ne demande que des voyages dans le temps pour que le personnage de Washington l’abatte. Alors qu’est-ce que tout cela signifie? Qui fabrique quoi A l’avenir? J’exige des réponses, Nolan!

Bien sûr, je n’obtiendrai pas ces réponses avant la sortie du film, car Nolan aime jouer des choses près de la poitrine. Une chose qu’il est prêt à donner, cependant: l’action! S’adressant à Esquire, Nolan a expliqué l’ampleur de l’action dans sa dernière version tout en louant tout le travail acharné que John David Washington avait à faire. « Le film a plus d’action que n’importe quel film que j’ai jamais fait », a déclaré Nolan. « Il a une pléthore de séquences d’action qui [John David Washington took] le chef de file. Il doit donc faire toutes sortes de choses différentes. Cet athlétisme se reflète également dans sa façon de marcher dans la rue, sa façon de parler et sa façon de bouger. »

Confirmant cela, Washington a déclaré: «Il y a eu des moments où je ne pouvais pas me lever du lit. Quelques semaines plus tard, j’étais inquiet, très inquiet de ne pas pouvoir terminer ce truc, et je ne voulais le dire à personne parce que je me disais: « Oh, je mourrai pour ça. » «

À partir de maintenant, Principe est toujours fixé pour sa date de sortie le 17 juillet, mais cela pourrait changer en un clin d’œil.

