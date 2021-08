Un si grand soleil vendredi 6 août : résumé de l’épisode en avance (spoilers)

Dans le prochain épisode de Un si grand soleil diffusé sur France 2 le vendredi 6 août, les projets de Camille et Kira tombent à l’eau, l’étau se resserre autour de Jérôme Marquant et une nouvelle tête apparaît…

Attention, cet article contient des spoilers concernant l’épisode de Un si grand Soleil diffusé le vendredi 6 août sur France 2

Camille et Kira démasquées

Alors que Camille projetait de faire un voyage à Paris aux vacances de la Toussaint pour assister à la Manga Week, elle échafaude un plan pour parvenir à ses fins. En effet, cette dernière avait convaincu Kira de l’accompagner. Les deux jeunes filles s’étaient mises d’accord pour faire croire à leurs parents que ce voyage avait pour but de faire les portes ouvertes des facs parisiennes afin d’avoir une idée de ce qu’elles feraient après le bac. L’une et l’autre vont donc raconter la même histoire à leurs parents. Kira affirme à Claire et Florent que les parents de Camille sont d’accord pour qu’elles partent seules toutes les 2, et de son côté, Camille en parle également à sa mère qui (la tête ailleurs) accepte plus ou moins mais à condition que son père soit d’accord. C’est ainsi que, lorsque Camille en parle à son père, Manu, ce dernier passe un coup de fil à Claire, et tous les deux démasquent le plan de Camille et Kira.

Autant dire que Camille n’est pas prête de partir seule à Paris, Manu pensant qu’elle n’est pas assez mature pour cela et à juste titre puisqu’elle vient juste de lui mentir pour obtenir ce qu’elle veut. Mais la jeune fille n’a pas dit son dernier mot….

Laetitia et Serge

Comme on l’a évoqué juste au dessus, Laetitia a un peu la tête ailleurs en ce moment. En effet, cette dernière a récemment fait la rencontre de Serge mais elle l’a planté alors qu’ils devaient sortir à l’opéra. Depuis, elle n’a pas osé le recontacter mais s’est retrouvée nez à nez face à lui dans son bureau lorsque ce dernier est venu en tant qu’avocat pour un litige entre son client et la banque dans laquelle travaille Laetitia.

Après des reproches, puis des excuses de la part de Serge comprenant qu’il s’est emballé pour une mauvaise raison (Laetitia ne s’était pas rendu au rendez-vous pour être à l’hôpital avec Camille), ils décident finalement de boire un verre ensemble et en fin de compte, Serge se retrouve chez Laetitia où il passera la nuit.

Et ça tire à balles réelles !

Affaire Marquant

Alors que les Marquant père et fils étaient en garde à vue suite au décès de Bernard Genton (le troisième témoin de la mort de Lilas a mourir en 3 semaines), Maurice, le père, est libéré. Cependant son fils Jérôme, militaire, est toujours au poste de police. L’étau se resserre autour de lui et les coïncidences s’accumulent à sa charge comme le fait que son téléphone était éteint au moment de la mort de Genton ou encore qu’il a reçu une formation en mécanique automobile à l’armée et aurait pu ainsi trafiquer le véhicule du deuxième témoin décédé. Il semblerait que Jérôme Marquant soit atteint de troubles de la mémoire concernant son emploi du temps des 14 et 22 juillet ainsi que mardi dernier.

De son côté, Maryline éprouve des remords quant au fait d’avoir prévenu Alex de ses soupçons sur le fils Marquant. Elle appelle donc Maurice qui lui explique qu’il commence lui-même à douter de l’innocence de son fils. Après tout, Jérôme aurait pu tuer pour venger la mort de sa soeur…

Coup de théâtre à la fin de l’épisode de ce vendredi 6 août, une nouvelle tête apparaît à l’écran, une certain Agnès Leclerc qui vient de lire l’article publié par Lucille pour Midi Libre avec le nom et la photo de Jérôme Marquant. Cette dernière appelle immédiatement la police et affirme que Jérôme Marquant ne peut pas être l’assassin puisqu’elle se trouvait avec lui mardi dernier entre 12 et 14h.

