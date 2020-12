Un sans-abri dit qu’il était «  complètement isolé  » sans téléphone alors que Crisis lance un programme de cadeaux de cartes SIM de Noël

Pour quelqu’un qui est sans-abri ou qui risque de devenir sans-abri, avoir une connexion numérique pour aider et soutenir via un téléphone ou une tablette peut être une «bouée de sauvetage». Il y a plus de 170 000 familles et personnes au Royaume-Uni sans domicile permanent. Alors que l’impact du coronavirus sur la société continue de se développer, une récente étude de crise sur les organisations caritatives et sans abri a révélé que plus des trois quarts (76%) avaient constaté une augmentation du nombre de personnes victimes d’exclusion numérique et cherchant de l’aide pour un soutien numérique de base. Crisis et Tesco Mobile ont uni leurs forces pour aider à changer cela – en demandant au public d’offrir un cadeau ce Noël pour s’attaquer aux problèmes d’exclusion numérique de ceux qui en ont le plus besoin. Le téléphone et l’ordinateur portable dont il était doté ont changé sa vie, telle est l’importance de l’accès Internet et de la messagerie électronique pour obtenir de l’aide.Dans le cadre de ce programme, Tesco Mobile égalera les dons jusqu’à 50000 £ sur des cartes SIM de Noël achetées sur le site Web de Crisis auparavant. 7 janvier. Cela fait partie d’un partenariat de deux ans, la société s’est engagée à faire un don de plus de 2,4 millions de livres sterling pour aider 13000 personnes vulnérables et défavorisées à renouer avec la société.Reconnecter avec la familleL’homme sans domicile Ste Preston parle de se sentir isolé n’ayant pas de téléphone (Photo: Fourni) est devenu sans-abri après une rupture de relation en avril de l’année dernière. Au début, il a dormi durement, puis a trouvé une place dans une auberge de jeunesse, puis a passé six semaines dans la rue. L’homme de 62 ans avait son téléphone pendant cinq jours seulement avant qu’il ne soit volé. «J’ai dormi dans des endroits horribles, des portes, des toilettes publiques, une maison abandonnée… même si vous ne dormez pas vraiment», dit-il. «Vous ne vous sentez pas en sécurité et vous ne pouvez pas vous détendre. Je n’ai jamais été attaqué mais vous vivez dans la peur, on m’a craché. Les gens pensent que vous êtes alcoolique ou toxicomane. Et vos affaires sont volées. »C’est en vivant dans un logement temporaire avec assistance cette année que Ste a obtenu de l’aide pendant Crisis. «Sans téléphone, je me sentais complètement isolée. En avoir un et des données maintenant, j’ai pu renouer avec ma famille. »Une aide pratique comme les avantages En plus de la connexion sociale, Internet présente des avantages pratiques, comme la demande de prestations. «Je n’ai réclamé de prestations que cette année», a déclaré Ste. « Je ne pensais pas que je pourrais sans adresse fixe et vous avez besoin d’un ordinateur pour en faire la demande et faire tout le travail de communication en ligne. » Les personnes qui dorment dans la rue ou dans une auberge de jeunesse peuvent en fait réclamer des prestations, même si elles n’ont pas d’adresse fixe ou de compte bancaire, selon Shelter, mais le manque de connectivité peut signifier que beaucoup ne sont pas conscients de leurs droits. Le déploiement d’Universal Credit a été critiqué pour son obligation de postuler en ligne, mais en raison de la campagne, de nombreux Jobcentres offrent désormais un soutien supplémentaire aux personnes qui ont du mal à accéder à un ordinateur. « Je suis très reconnaissant d’avoir pu obtenir de l’aide de Crisis, surtout pendant la pandémie, car je ne pouvais pas accéder à un ordinateur dans une bibliothèque alors qu’ils étaient fermés », a déclaré Ste. Lire la suite « J’ai travaillé comme soignant au plus fort de la pandémie de Covid-19, maintenant je vis dans un squat sans eau ni électricité » Acquérir de nouvelles compétences et se sentir responsabiliséSte a également pu suivre divers cours en ligne, tels que l’écriture créative, qui l’ont aidé à développer ses compétences et sa confiance. Il a contribué au magazine Crisis et a été impliqué dans des activités théâtrales via Zoom et des podcasts. «Cela a vraiment aidé ma confiance», a déclaré l’ancien électricien. « Cela a fait une énorme différence pour ma santé mentale, être créatif, en particulier pendant le verrouillage. » Être capable de se connecter en ligne en général pendant la pandémie alors que tant de personnes ont lutté contre l’isolement a été génial. « Pour offrir le cadeau de connexion ce Noël, vous pouvez acheter une carte virtuelle Tesco Mobile Christmas (SIM) au Crisis Shop pour mettre fin à l’itinérance à partir de 5 £ ici. Avez-vous une histoire réelle? Envoyez un courriel à [email protected]