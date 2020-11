Un robot de livraison sans conducteur futuriste sur les routes du Royaume-Uni – Blog automobile

Un véhicule électrique capable de se conduire seul est en passe de transformer le secteur de la livraison de colis.

Le Kar-go à la pointe de la technologie est le premier robot de livraison autonome du Royaume-Uni. Construit par Academy of Robotics, il utilise l’intelligence artificielle et un système de gestion de colis spécialement développé pour fournir une livraison sans contact.

Grâce à son système de vision unique, il est capable de livrer à la fois dans les centres-villes et les zones suburbaines / rurales.

Capable de parcourir 60 miles – plus que le tour de livraison quotidien moyen – entièrement chargé sur une seule charge, ce type de robot de livraison électrique pourrait réduire considérablement l’impact environnemental des livraisons de colis.

Lors d’un premier voyage historique, la machine a transporté avec succès des fournitures médicales d’une pharmacie à une maison de soins à Hounslow, dans le Grand Londres.

Conformément à la législation en vigueur, il y avait un chauffeur à bord de Kar-go qui pouvait prendre le relais à tout moment, tandis qu’une couche supplémentaire de sécurité est fournie par son centre de commande situé à proximité.

La livraison réussie montre comment les véhicules sans conducteur pourraient éventuellement devenir un site commun dans les rues de livraison de colis à travers le Royaume-Uni.

«Les premières livraisons de Kar-go représentent une étape clé pour l’ensemble de l’industrie automobile», a déclaré William Sachiti, le fondateur de l’Academy of Robotics.

«Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le Centre pour les véhicules connectés et autonomes (CCAV) de DfT, BSI, TFL et nos partenaires d’Eurovia UK pour garantir que la sécurité est au cœur de tout ce que nous faisons et nous sommes reconnaissants du soutien que nous avons reçu.

«Ce qui rend Kar-go magique pour moi, c’est que nous avons appliqué l’intelligence artificielle et la robotique d’une manière utile et efficace.

Kar-go a été conçu comme une alternative verte aux camionnettes de livraison diesel, ce qui permettra aux entreprises de logistique et aux détaillants de réduire les coûts de livraison, tout en offrant une expérience client plus pratique en livrant à la demande.

Il se concentre sur les petits colis de taille boîte à chaussures, où les frais de livraison, qui peuvent représenter un tiers de la valeur du panier, exercent une pression croissante sur les marges des détaillants et des entreprises de logistique.

Le véhicule pourra conduire lui-même vers et depuis l’adresse de l’expéditeur et du destinataire et remettra le colis de manière autonome grâce à sa robotique embarquée.

En commençant par les livraisons semi-autonomes, le niveau d’autonomie sera progressivement augmenté.

Depuis le centre de commande, Academy of Robotics dispose d’un accès instantané et sécurisé à la surveillance et à la supervision à distance du véhicule lorsqu’il est en mode autonome.

Tous les éléments du fonctionnement du véhicule, des caméras aux journaux logiciels et à la position du véhicule, peuvent être surveillés et contrôlés à distance.

Kar-go utilise l’intelligence artificielle (IA) pour se naviguer et exécuter plusieurs de ses fonctions, avec la forme spécialisée de l’IA développée et brevetée au Royaume-Uni par Academy of Robotics.

Il utilise des algorithmes basés sur l’évolution qui peuvent apprendre et s’auto-optimiser en temps réel pour prendre les meilleures décisions et s’assurer que plusieurs couches de sécurité sont en place.

Academy of Robotics a reçu un financement de UK Research and Innovation dans le cadre de la stratégie industrielle moderne du gouvernement pour aider à étendre sa technologie et commencera à mettre en place d’autres livraisons à Londres et dans les environs avant la fin de l’année.

Ils travaillent en étroite collaboration avec Eurovia UK, qui entretient et améliore une grande partie du réseau routier britannique pour examiner comment la technologie peut également être utilisée pour améliorer la surveillance et la gestion de nos routes.

Selon le rapport Road to Zero du DfT, 33% des émissions d’oxyde d’azote provenant du transport routier provenaient des fourgonnettes, et les émissions des voitures et des fourgonnettes causeraient environ 10 000 décès prématurés chaque année.

Ces premières livraisons routières autonomes font suite à des années de collecte et de tests de données utilisant à la fois des simulateurs, des environnements réels et des essais technologiques en direct dans des zones rurales du Royaume-Uni.

Les débuts sur les routes britanniques ont été salués par le ministère des Transports.

La ministre des Transports, Rachel Maclean, a déclaré: «Les véhicules de livraison autonomes, comme Kar-go, peuvent offrir une livraison plus sûre et plus rapide de fournitures médicales à ceux qui en ont le plus besoin.

«Le Royaume-Uni est bien placé en tant que superpuissance scientifique pour diriger le monde dans ce domaine et je suis ravi de soutenir des projets qui stimulent l’innovation verte, promeuvent un avenir de transport propre et aident l’économie.