Un rival londonien dit qu’Arsenal a un joueur tout simplement «  incroyable  » – .

La star de West Ham United, Declan Rice, a fait l’éloge du jeune Arsenal Bukayo Saka sur le podcast Super 6.

Rice, qui peut opérer comme défenseur ou comme milieu de terrain défensif, joue avec Saka pour l’équipe nationale de football d’Angleterre.

Le joueur de 19 ans, qui peut opérer comme ailier gauche ou comme arrière gauche, a joué quatre fois pour les Three Lions, tandis que Rice, 21 ans, a déjà disputé 13 matchs pour l’Angleterre, marquant un but en le processus.

Le jeune West Ham a déclaré sur le podcast Super 6: « Bukayo Saka, qui est incroyable, n’a jamais rien vu (comme lui). Il est ridicule. Tellement bon. »

Brillant avenir

Saka n’a pas la garantie d’une place dans la formation de départ d’Arsenal, mais il joue bien et progresse bien.

Obtenir des chances en Premier League et participer à la Ligue Europa aidera l’adolescent à devenir un footballeur meilleur et plus mature.

Selon WhoScored, Saka a fait six départs et une apparition de remplaçant en Premier League et a joué 111 minutes en Ligue Europa pour l’équipe de Mikel Arteta jusqu’à présent cette saison.

Au cours de la campagne 2019-2020, l’adolescent a fait 19 départs et sept apparitions de remplaçant en Premier League et a joué six fois en Ligue Europa, selon WhoScored.

L’international anglais n’a que 19 ans et travailler avec Mikel Arteta à Arsenal et Gareth Southgate en Angleterre aidera l’adolescent à aller mieux.

