Un remake de Firestarter dans l’espoir de tourner cette année – / Film

Blumhouse se prépare à faire un Allume feu remake, et alors que presque chaque production de film est actuellement en pause, le célèbre distributeur d’horreur vraiment espère qu’ils pourront tirer cette chose cette année. Scott Teems, co-auteur du prochain Halloween tue, gère le Allume feu scénario, et dans une nouvelle interview, il a révélé que le réalisateur est toujours en place, et Blumhouse « fait des pas actifs » pour faire tourner le film cette année.

Allume feu, Stephen KingLe roman de 1980 sur une jeune femme aux capacités pyrokinétiques obtient une nouvelle adaptation cinématographique de Blumhouse. Ce ne sont pas de nouvelles informations. Quelle est nouveau, cependant, le scénariste Scott Teems révèle que Blumhouse espère toujours tourner le film cette année, que le coronavirus soit damné. S’adressant à MovieWeb, Teems a déclaré:

« Je suis toujours l’écrivain. Nous venons de recevoir un nouveau réalisateur nommé Keith Thomas et il a fait un grand film appelé The Vigil à venir cette année, et Universal et Blumhouse, ils veulent faire Firestarter. Cela a toujours été un projet important pour eux. Je pense que nous faisons des pas actifs pour que cela se produise cette année. Vous savez, l’industrie a fermé ses portes, et cela pourrait changer les choses, mais en ce moment, j’espère vraiment que cela pourrait se produire cette année. «

Le remake a été annoncé pour la première fois en 2017, et en 2018, Fatih Akin a été nommé directeur. À la fin de 2019, cependant, Keith Thomas avait remplacé Akin et est toujours attaché. Que Blumhoue arrive ou non à tourner le film cette année est une autre histoire, cependant. Pour l’instant, tout est à l’arrêt et il est difficile de savoir quand le travail sur les films pourra reprendre.

Allume feu se concentre sur Charlie McGee, une jeune fille qui a le pouvoir de déclencher des incendies avec son esprit. Voici le synopsis officiel du livre:

Andy McGee et Vicky Tomlinson étaient autrefois des étudiants qui cherchaient à gagner de l’argent supplémentaire, se portant volontaires comme sujets de test pour une expérience orchestrée par l’organisation gouvernementale clandestine connue sous le nom de The Shop. Mais le résultat a débloqué des talents psychiques latents exceptionnels pour eux deux – se manifestant de manière encore plus terrifiante lorsqu’ils sont tombés amoureux et ont eu un enfant. Leur fille, Charlie, a été dotée de la puissance la plus extraordinaire et incontrôlable jamais vue: la pyrokinésie, la capacité de créer du feu avec son esprit. Maintenant, les agents impitoyables de The Shop sont à la poursuite d’appréhender cette anomalie génétique inattendue pour leurs propres fins diaboliques par tous les moyens nécessaires … y compris des actions violentes qui pourraient bien enflammer le monde entier autour d’eux alors que Charlie riposte avec une furie de sa part …

Le livre a été précédemment adapté dans un film en 1984, avec Drew Barrymore. Le résultat final n’était pas génial, et cela a fini par être un flop au box-office. J’espère que les choses se passeront mieux cette fois. Il y avait aussi une suite conçue pour la télévision, mais ignorons tout cela, d’accord?

