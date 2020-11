Un regard éclairant sur Nickelodeon – / Film

Lancé comme le tout premier réseau câblé pour les enfants, Nickelodeon est connu comme une centrale pour le divertissement des enfants. Mais la chaîne caractérisée par un splat orange a eu un long voyage plein d’expérimentation, de grands risques et d’innovation de la part de femmes dirigeantes de télévision qui savaient exactement comment atteindre les enfants sans se plier à eux de manière insultante.

Les années orange: L’histoire de Nickelodeon plonge dans les origines de Nickelodeon et comment un dirigeant de télévision Géraldine Laybourne a transformé une chaîne de niche avec peu ou pas de direction en un pilier du divertissement qui définirait l’enfance de millions de personnes dans le monde. Que ce soit par le biais de comédies de passage à l’âge adulte scénarisées en direct, de dessins animés dirigés par des créateurs, d’histoires de fantômes de feu de camp effrayantes ou de jeux télévisés pour enfants, Nickelodeon a à la fois capturé et défini ce que signifiait être un enfant.

Avec un certain nombre de ceux qui étaient réellement là lorsque Nickelodeon a vu le jour, Les années orange est un regard fascinant sur les origines du Nickelodeon que nous connaissons aujourd’hui. Le documentaire explore en profondeur comment Nickelodeon a commencé, de la création du splat orange emblématique de la chaîne qui prendrait finalement de nombreuses formes à la toute première programmation acquise dans le monde entier, bien avant d’avoir une programmation originale. Très rapidement, il est établi que Nickelodeon était la maison que Geraldine Laybourne a construite. Grâce à son expérience pédagogique, elle a eu une approche instinctive pour atteindre les enfants, et tout a commencé par se connecter aux enfants sans leur parler.

Alors que la plupart des entreprises à cette époque considéraient les enfants comme des consommateurs et que leurs divertissements ne constituaient souvent rien de plus que des publicités pour des gammes de jouets, Nickelodeon visait à donner aux enfants le sentiment d’appartenir, avec des histoires originales qui capturaient les difficultés et l’hilarité d’être un enfant, souvent avec juste assez d’irrévérence pour leur donner l’impression de regarder quelque chose qui était juste un peu indécent. C’est pourquoi certains des premiers programmes originaux sur Nickelodeon ne ressemblaient à rien de ce qui avait été fait pour les enfants auparavant.

Les années orange est assez stéréotypée dans son approche, mais cela ne la rend pas moins attrayante. Il est essentiellement divisé en segments qui se concentrent sur les jalons de la création de la chaîne, mettant en lumière de nombreuses émissions les plus innovantes et les plus importantes des premières années de Nickelodeon. Vous apprendrez comment chaque émission a servi à établir Nickelodeon comme la endroit pour créer des divertissements pour les enfants dans les années 1990, car chaque émission contient une mini histoire d’origine, des anecdotes des coulisses et quelques détails intéressants pour les fans de longue date.

Osez doublement était le premier véritable original du réseau, et cela allait devenir la force motrice pour Nickelodeon d’établir ses propres studios à Orlando, en Floride. Salut mec, Les aventures de Pete & Pete, Saluez votre short, et Clarissa explique tout donnerait alors à Nickelodeon la réputation de raconter des histoires d’adolescents bizarres et leur point de vue sur le monde qui était généralement ignoré. Les premiers NickToons sont alors apparus sous la forme de Doug, Razmoket, et Ren et Stimpy, et le réseau câblé pour les enfants était vraiment hors de course.

De nombreux créateurs et stars de ces émissions (et plus) apparaissent tout au long Les années orange, regardant en arrière avec tendresse le travail qu’ils ont fait, se rappelant comment Nickelodeon les a laissés s’en tirer avec presque tout parce qu’ils voulaient que ces émissions aient du style et aient l’impression qu’ils n’essayaient pas seulement de vendre quelque chose (même si Nickelodeon commencerait finalement à produire en masse des marchandises de leurs spectacles, allant même jusqu’à créer leurs propres produits comme Gak et Floam).

Si jamais tu voulais savoir dans quoi le feu est poussiéreux As-tu peur du noir? a été fait à partir de, ou apprenez l’histoire surprenante de la façon dont Doug le créateur Jim Jenkins a trouvé la voix de Patti Mayonnaise, vous aurez votre souhait. Mais vous n’apprendrez malheureusement pas ce qu’est une « horrible gaufre » de Saluez votre short est. Même Nick Jr. et Nick News sont un peu sous les projecteurs, et ce dernier présente un moment émouvant mais déchirant impliquant le joueur de la NBA Magic Johnson et une petite fille que je n’avais jamais vue auparavant. En ce moment, je pensais que le documentaire aurait pu bénéficier de la perspective de personnes extérieures à Nickelodeon pour réagir à des moments comme celui-ci afin de montrer ce que la chaîne et ses programmes signifiaient pour son public et ses futurs créateurs.

Il n’y a pas de révélations choquantes à faire ou de controverses majeures à explorer dans cette histoire de Nickelodeon. Même les transgressions de Ren et Stimpy créateur John Kricfalusi passer sous silence en faveur de l’héritage du NickToon lui-même (après tout, il y a tout un documentaire sur cette émission de toute façon). Nous ne savons pas si c’est un effort concerté pour que ce soit un documentaire plus moelleux ou si Nickelodeon n’a tout simplement pas de squelette dans son placard, mais il reste informatif, vivant, divertissant et aura des enfants des années 1990 en arrière affectueusement aux spectacles qu’ils aimaient. Si vous avez grandi à une époque différente, c’est une leçon d’histoire du divertissement tout aussi fascinante, même si cela ne remonte qu’au moment où Geraldine Laybourne a quitté le réseau en 1996. Ce n’est peut-être pas un hasard si Laybourne est ensuite allé à Disney, et après cela, Nickelodeon avait l’impression de chasser principalement la queue de The Disney Channel, sans parler de Cartoon Network. Mais ces deux réseaux suivaient le chemin tracé par Nickelodeon, et le divertissement pour enfants n’en est que meilleur.

Les années orange est disponible sur iTunes maintenant.

/ Classement du film: 8 sur 10

