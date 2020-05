Un redémarrage de Fraggle Rock arrive sur Apple TV + – / Film

Préparez-vous à danser vos soucis: Fraggle Rock vient à Apple TV +. Le programme de marionnettes pour enfants de la bien-aimée Jim Henson Company revient en tant que série Apple Original redémarrée «pour que les nouvelles générations de fans puissent en profiter ensemble». Apple TV + a ramassé le Fraggle Rock redémarrer pour une saison complète, avec de vieux épisodes de la série classique des années 80.

La société Jim Henson connaît une véritable résurgence. Dans la foulée d’une annonce de la Labyrinthe suite, une autre propriété bien-aimée de Jim Henson revient à la vie. Apple TV + a annoncé son alliance avec la société Jim Henson pour redémarrer Fraggle Rock en tant que série Apple Original. Apple TV + a également choisi les droits de diffusion en continu de la série originale, qui s’est déroulée de 1983 à 1987.

L’annonce de la Fraggle Rock reboot suit les débuts réussis du short Apple TV + Fraggle Rock: Rock On!, une série de courts métrages en cinq épisodes suivant les personnages bien-aimés Gobo, Red, Boober, Mokey, Wembley et Uncle Traveling Matt alors qu’ils «se réunissent pour de nouvelles histoires et des chansons classiques qui montrent à tout le monde comment ils sont tous liés par l’amitié». Ils ont été rejoints par des stars invitées animées comme Alanis Morissette, Common, Jason Mraz, Neil Patrick Harris, Tiffany Haddish et Ziggy Marley.

Le nouveau Fraggle Rock série reboot, produite par la société Jim Henson en association avec New Regency, « sera » repensée « en tant que série mondiale Apple Original et mettra en vedette le retour des stars originales Gobo, Red, Boober, Mokey, Wembley et Uncle Traveling Matt » pour de nouvelles chansons et aventures, avec le même esprit que le classique », selon le communiqué de presse.

Showrunners Matt Fusfeld et Alex Cuthbertson (Nouvelle fille, Papa américain, Communauté) sont attachés aux produits exécutifs et écrivent Rita Peruggi (The Dark Crystal: Age of Resistance, Yo Gabba Gabba!) produira. Lisa Henson et Halle Stanford exécutent la production du nouveau Fraggle Rock série pour The Jim Henson Company. Yariv Milchan et Michael Schaefer de New Regency et John Tartaglia, collaborateur de longue date de Henson (Splash and Bubbles, Johnny et les Sprites) sont également producteurs exécutifs. Harvey Mason Jr. est le producteur exécutif de musique de la série.

Le programme original de marionnettes s’est déroulé de 1983 à 1987 et a été créé en tant que production internationale pour plaire aux enfants canadiens, britanniques et américains. Bien que la série n’ait jamais atteint le même niveau de renommée mondiale que Rue de Sesame, Fraggle Rock est toujours une propriété très appréciée. Son redémarrage montre que la vision de Jim Henson de la narration de marionnettes reste forte, et que nous pourrions peut-être voir un retour aux effets pratiques de la vieille école.

Articles sympas du Web: