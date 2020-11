Un redémarrage à la façon d’Halloween du film original des Tortues Ninja? Une personne essaie d’y arriver

Les Poulettes Bijoux Collier Plaqué Or Tortue des Galápagos

Collier plaqué or et tortue, une sélection de bijoux de Stéphanie Ducauroix, un bijou original et raffiné. Composé d'une chaine maille forçat plaqué or et son pendentif une tortue des Galápagos (1,1cm x 1,4cm). Réglable de 40 à 45 cm. Boucles d'oreilles assorties. Bijou livré dans son écrin Les Poulettes.