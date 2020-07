«  Un récit assez dangereux  »: le gardien de Leicester Kasper Schmeichel défend sous le feu David De Gea – Football

Le gardien de but de Leicester City, Kasper Schmeichel, a déclaré que les critiques adressées à son homologue de Manchester United, David de Gea, construisaient un «récit dangereux».

Les appels à l’abandon de De Gea se sont multipliés après les erreurs du joueur de 29 ans lors de la défaite de United en demi-finale de la FA Cup contre Chelsea le week-end dernier, avec Dean Henderson soutenu pour prendre le relais après une période de prêt impressionnante à Sheffield United.

Alors que Leicester devrait rencontrer United dimanche, Schmeichel a déclaré que la couverture médiatique des performances de De Gea pourrait donner aux téléspectateurs l’impression que l’Espagnol faisait constamment des erreurs.

« C’est parfois un récit assez dangereux car tout d’un coup ça commence à prendre de l’ampleur et pour quelqu’un comme David, je ressens vraiment pour lui parce qu’il a été incroyable pendant tant d’années et chaque gardien de but traverse des périodes (de mauvaise forme) », a-t-il ajouté. .

«Il y a aussi beaucoup de pression dans le sens où vous avez maintenant un gardien de but anglais (Henderson) qui passe et, que vous le vouliez ou non, dans ce pays où vous avez un gardien anglais, cela signifie tellement et ils ont tendance à les construire. vers le haut.

«J’espère vraiment pour quelqu’un comme Henderson, qui a connu une saison incroyable, qu’il pourra se développer. J’espère … qu’il aura une autre saison, peut-être deux à Sheffield United et qu’il jouera comme il l’a fait, puis il sera prêt », dit-il.

«Mais pour l’instant, De Gea est toujours un gardien de but de classe mondiale. C’est une position solitaire et ce sont les marges dans lesquelles vous jouez … vous ne pouvez tout simplement pas faire d’erreur parce que vous serez puni.