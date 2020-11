Un rapport montre une photo de Juston Osagie signant un accord avec West Ham alors qu’Arsenal et Tottenha sont ratés – .

in

Selon All Nigeria Soccer, West Ham United a réussi à remporter la course du jeune Justin Osagie de Southend United.

On prétend que les Hammers ont réussi un coup d’État majeur, tandis qu’il y a une photo d’accompagnement d’Osagie signant son contrat avec West Ham.

L’ascension fulgurante de Ryan Christie pour le Celtic et l’Ecosse | Avec John Hughes

mariée

740720

L’ascension fulgurante de Ryan Christie pour le Celtic et l’Ecosse | Avec John Hughes

/static/uploads/2020/11/678456_t_1605301231.jpg

678456

centre

Le rapport note qu’Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Wolverhampton Wanderers et Brighton ont tous tenté de signer Osagie, mais Southend a rejeté leurs approches.

West Ham a maintenant conclu un accord et paiera une indemnité d’entraînement à Southend pour amener Osagie au stade de Londres.

Osagie est décrit comme un « défenseur central polyvalent », avec une capacité sur le ballon qui lui permet de se glisser dans le milieu de terrain central si nécessaire.

NurPhoto / NurPhoto via Getty Images

Le joueur de 15 ans peut jouer pour l’Angleterre ou le Nigéria au niveau international, et il est sur le radar de l’Angleterre ayant fait preuve de promesse.

Osagie espère maintenant émerger dans les rangs de West Ham et devenir un joueur de la première équipe, et les Hammers seront certainement heureux d’avoir remporté la course contre une compétition assez sévère.

Warren Little / Getty Images

Dans d’autres nouvelles, le chef du club Rival fait une importante demande de budget de Sunderland; dit que c’est « probablement » 8 chiffres

Partager : Tweet