Un rapport intéressant explique pourquoi Mourinho ne voulait plus d’Eriksen à Tottenham – .

Photo par ADRIAN DENNIS / AFP via Getty Images

Selon Luca Serafini (via Inter News), Jose Mourinho a permis à Christian Eriksen de quitter Tottenham car il estimait que le milieu de terrain était sur une pente descendante.

Le sentiment de Mourinho se révèle exact.

Le meneur de jeu de l’Inter Milan – pour qui Antonio Conte a payé 16,9 millions de livres sterling – est en difficulté à San Siro et a récemment été lié à une sortie.

Le magasin italien Corriere dello Sport a récemment révélé que l’international danois pourrait être impliqué dans un accord d’échange avec Granit Xhaka d’Arsenal.

Eriksen n’a marqué que quatre buts en 33 matchs pour l’Inter Milan depuis son arrivée en Serie A en janvier. Pendant ce temps, le joueur de 28 ans n’a également que trois passes décisives à son actif.

Photo de Claudio Villa – Inter / Inter via Getty Images

Le Danois n’a pas encore marqué ou aidé en sept apparitions cette saison.

Il n’a également enregistré que quatre buts en 20 matches de Premier League lors de sa dernière saison à Tottenham.

Photo de Gaston Szermann / DeFodi Images via Getty Images

Le rapport impliquant lui et Xhaka indique que l’Inter Milan ne tient pas trop à garder Eriksen, et ce n’est pas une surprise compte tenu de sa récente inefficacité pour les Spurs et Conte.

Près de la trentaine, l’ancien homme de l’Ajax pourrait commencer son déclin en tant que footballeur à en juger par sa forme cette année, prouvant que Mourinho avait peut-être raison à propos de son ancien joueur.

