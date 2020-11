Un rapport contradictoire affirme que la série 5G Galaxy S21 arrivera en février

Au cours des dernières semaines, des informations divulguées ont indiqué que Samsung annoncerait le Série Galaxy S21 un mois plus tôt que d’habitude. Mais un nouveau rapport avec l’aimable autorisation de Titres Android suggère le contraire.

Le Galaxy S21 arrivera-t-il en janvier ou février?

La publication en question a reçu de nouveaux détails d’une «source digne de confiance» qui affirme que Samsung prévoit de dévoiler la série Galaxy S21 de nouvelle génération en février plutôt qu’en janvier comme récemment rapporté. Aucune annonce ou date de sortie exacte n’a été fournie, mais la source «semblait sûr de l’information» qui a été partagée aujourd’hui.

Titres Android a des antécédents décents en matière de fuites de rendus de Produits et appareils Samsung de fabricants concurrents. Cependant, il n’a pas beaucoup d’antécédents de fuites d’horaires d’annonces, alors prenez cette information avec une pincée de sel.

Pour le contexte, les rapports précédents pointent vers une Événement d’annonce Galaxy Unpacked à la mi-janvier. Cela sera suivi des expéditions vers la fin du mois. Les dates exactes qui ont été signalées sont respectivement le 14 janvier et le 29 janvier 2021.

Il n’y a pas encore de mot sur le prix, mais des rumeurs prétendent que Samsung baissera ses prix pour mieux concurrencer les marques concurrentes et refléter l’impact financier du COVID-19.

Quant aux couleurs, le Le Galaxy S21 Ultra devrait être vendu en Phantom Black et Phantom Silver; le Galaxy S21 est attendu en Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom White et Phantom Grey; et le Selon les rumeurs, le Galaxy S21 + serait lancé en Phantom Black, Phantom Violet et Phantom Silver.