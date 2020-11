Un rapport affirme qu’Arsenal envisagera des offres d’échange pour Nicolas Pepe – .

in

Selon The Daily Star, Arsenal pourrait être ouvert à laisser Nicolas Pepe quitter le club en 2021, soit dans le cadre d’un échange, soit en prêt.

L’ailier a eu une chance de briller contre Leeds United le week-end dernier, mais a été expulsé tôt dans la seconde période pour avoir battu Ezgjan Alioski.

Mikel Arteta a critiqué publiquement l’Ivoirien, mais lui a ensuite donné l’occasion de se racheter en Ligue Europa contre Molde, et il a répondu avec un superbe but et une performance impressionnante.

Arteta a apparemment suggéré que la carrière de Pepe à Arsenal est loin d’être terminée, mais ces rapports suggèrent maintenant que les Gunners sont au moins ouverts à un accord.

Si une offre appropriée arrive, Arsenal serait prêt à transférer Pepe et son salaire de 140000 £ par semaine, malgré qu’il travaille dur à l’entraînement.

La hiérarchie d’Arsenal pense avoir payé beaucoup trop cher en concluant un accord de 72 millions de livres sterling pour Pepe et envisagerait des contrats d’échange impliquant des joueurs plus de l’argent, ou un accord de prêt-à-acheter.

Trouver un prétendant ne sera pas vraiment facile, car le joueur de 24 ans n’a pas réussi à retrouver sa forme lilloise depuis son arrivée à Arsenal en 2019, tandis qu’unai Emery a admis au Guardian plus tôt cette année qu’il n’était pas sûr de Pepe et voulait Wilfried. Zaha à la place.

Ce rapport venant si peu de temps après une solide performance et le soutien d’Arteta semble étrange, et nous décidons que la situation de Pepe ressemble beaucoup à celle de tout autre acteur – disponible au bon prix, mais pas activement sur le marché.

