Un qui-qui-est de la bande dessinée de Boston pour en revenir – betanewsfr

Les stars s’alignent pour une réunion de comédie et une collecte de fonds uniques le vendredi 3 juillet, avec des interviews, des clips et des riffs comiques d’une gamme monolithique de bandes dessinées, qui ont tous fait leurs débuts au célèbre Ding Ho Comedy Club à Cambridge.

La programmation se lit comme un who’s who de la première scène comique de Boston, dont la plupart travaillent toujours à la télévision, au cinéma, à la radio, sur des podcasts, sur scène et, compte tenu des circonstances actuelles de la pandémie, en ligne.

Ils ne se réuniront qu’une nuit grâce au miracle de Zoom – pour rire, se remémorer et rendre hommage au fondateur du Ding Ho, Barry Crimmins, tout en collectant les fonds nécessaires pour les soins médicaux et les frais de subsistance de sa veuve, Helen.

Crimmins est décédée d’un cancer le 28 février 2018. En 2017, Helen a reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien de stade quatre et fait actuellement des progrès réguliers dans sa guérison.

Le 3 juillet – qui aurait été l’anniversaire de Crimmins – la célèbre bande dessinée de Boston Jimmy Tingle animera l’événement de 19h30 à 22h30, avec des extraits et des conversations avec des comédiens de Boston légendaires tels que Steven Wright, Paula Poundstone, Bobcat Goldthwait , Denis Leary, Lenny Clarke, Don Gavin, Jack Gallagher, Tony V, Kenny Rogerson, Mike McDonald, Brian Kiley, Chance Langton, Bill Campbell, Jim Morris, Ron Lynch, Bill Braudis et Barry Neikrug. (La programmation pourrait changer à l’heure du spectacle.)

Cela fait 40 ans que le restaurant chinois Ding Ho à Inman Square à Cambridge a commencé à produire des spectacles de comédie sous la production et la direction artistique de Crimmins. Au fur et à mesure que les bandes dessinées progressaient dans leur carrière, ils n’ont jamais cessé de remercier Barry pour leur avoir donné un début ainsi qu’une base solide dans la comédie professionnelle.

Le don suggéré pour se joindre à la célébration Zoom est de 40 $; un don de 100 $ comprend une after-party virtuelle et un chat en direct avec Tingle et les comédiens qui peuvent y assister. L’événement est organisé par Humour pour l’humanité de Tingle. Pour les billets, rendez-vous sur www.jimmytingle.com ou www.eventbrite.com/e/the-ding-ho-comedy-club-40th-anniversary-reunion-on-zoom-tickets-108763392234.

Le spectacle est suggéré pour les 16 ans et plus.