Un prof pas comme les autres 2 sur W9 : le deuxième volet de la comédie allemande à succès ce soir

Comédie allemande de 2015, Un prof pas comme les autres 2 est diffusé ce dimanche soir sur W9. L’occasion de passer un bon moment devant la télé et de découvrir ou revoir le film.

Dans la suite de Un prof pas comme les autres, Bora Dagtekin, Elyas M’Barek et Karoline Herfurth vont découvrir lors d’un voyage scolaire international en Thaïlande qu’ils n’ont en aucun cas maîtrisé tous les pièges de la vie scolaire quotidienne.

De quoi ça parle, Un prof pas comme les autres 2 ?

Dans Un prof pas comme les autres, le rustre Zeki Müller (Elyas M’Barek) et la discrète Lisi Schnabelstedt (Karoline Herfurth) viennent tout juste de réussir à contrôler leurs élèves et ont découvert que, contrairement à ce qu’ils pensaient, ils s’apprécient mutuellement.

Avec le voyage en Thaïlande, la directrice Gerster (Katja Riemann) veut rivaliser avec l’élitiste Schillergymnasium. Ce serait une occasion unique d’améliorer la réputation de la Goehte Comprehensive School, et naturellement M. Müller et Mme Schnabelstedt sont choisis pour accompagner les élèves autour de Chantal (Jella Haase), Danger (Max von der Groeben) et Zeynep (Gizem Emre) à la station balnéaire thaïlandaise. Là-bas, les élèves de Schiller et leur professeur Hauke Wölki (Volker Bruch) ont pour objectif de détruire la carrière pédagogique de Zeki et ses méthodes d’enseignement inhabituelles.

UN PROF PAS COMME LES AUTRES 2 Bande Annonce VF (Film Adolescent 2017)

Un remake a même été réalisé

En 2016, un remake de Un prof pas comme les autres a été réalisé. Intitulé No Manches Frida, le film met en vedette les acteurs mexicains Omar Chaparro et Martha Higareda. Lui-même a eu tellement de succès qu’un No Manches Frida 2 a vu le jour en 2019…

Y a-t-il un troisième film Un prof pas comme les autres 3 ?

Oui, après le succès des 2 premiers films, Un prof pas comme les autres 3 est sorti en 2017. Dans ce troisième volet, Chantal (Jella Haase), Danger (Max von der Groeben), Zeynep (Gizem Emre) et les autres élèves de l’école polyvalente Goethe sont sur le point de passer leur baccalauréat, mais les anciens élèves à problèmes ne sont pas vraiment motivés pour obtenir ce diplôme. La femme du centre d’information professionnelle s’en est assurée en leur faisant comprendre que leur avenir n’est de toute façon pas très brillant. Pour Chantal & Co., la frustration, l’escalade et le refus de s’exécuter sont donc à l’ordre du jour, mais Zeki Müller (Elyas M’Barek) veut quand même tout faire pour les aider à réussir leurs examens. Il ne peut pas compter sur l’aide de la directrice de l’école, Gudrun Gerster (Katja Riemann), qui a assez de stress avec le ministère de l’éducation. Au moins, la nouvelle enseignante Biggi Enzberger (Sandra Hüller) se range du côté de Zeki et l’aide à organiser un séminaire contre le harcèlement…