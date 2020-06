Un processeur Apple A16 révolutionnaire dans les cartes pour iPhone 14

Les processeurs mobiles basés sur ARM d’Apple dans l’iPhone ou l’iPad comportent des sous-systèmes graphiques et des noyaux personnalisés, ainsi que des optimisations pour le système d’exploitation iOS qui les exécute, et c’est quelque chose qu’aucun autre fabricant de gadgets ne peut reproduire facilement.

Les noyaux A13 dans le L’iPhone 11, par exemple, est à la fois plus efficace et plus puissant que les ARM Cortex d’origine que la plupart des chipsets liés à Android d’autres fabricants de processeurs. Cela explique également en partie comment Apple a finalement rattrapé les produits phares Android concurrents en termes d’autonomie avec les capacités du pack plus humble qu’il utilise également dans les modèles d’iPhone 11.

On peut s’attendre à la même chose de la A14, semble-t-il, car un score Geekbench présumé du premier chipset mobile rumeur construit sur le processus de 5 nm a renvoyé des scores à couper le souffle, et, plus important encore, a été le premier processeur mobile à avoir franchi la marque 3GHz. Bien que votre iPhone 12 ne fonctionne pas à ces vitesses de 3,1 GHz, répertoriées dans la référence à tout moment, c’est toujours très impressionnant. Attendez, il y a plus!

Le benchmark Apple A14 présumé le classe comme le premier à passer la marque 3GHz

Le processeur iPhone 14 peut atterrir avec une puissance et une efficacité révolutionnaires

Étant donné que l’iPhone 12 pourrait très bien être le premier téléphone à fonctionner avec la dernière méthode de production de chipset de 5 nm, l’iPhone 13 devrait encore utiliser l’an prochain un Apple A15 de 5 nm, probablement la deuxième génération du processus de production.

Alors que son enveloppe de puissance et d’efficacité sera similaire à l’A14 que nous attendons cette année, la fonderie de processeurs d’Apple TSMC effectue des essais du processus de production encore plus récent de 3 nm, rapporte Digitimes.

TSMC est évidemment entré dans la production de masse des chipsets A14 d’Apple et travaille à développer des variantes de la fabrication 5 nm pour tester probablement les iPhones de l’année prochaine. Dans l’intervalle, cependant, le processus de 3 nm a été défini, et les premières puces devraient être fabriquées en lots d’essai en 2021, tandis que la production de masse est attendue pour 2022.

C’est juste à temps pour l’iPhone 14, et, étant donné que le 3 nm est le seuil où la conception et la production de puces atteignent leurs limites absolues, nous pouvons nous attendre à ce que l’iPhone 3 nm soit une entreprise à couper le souffle, à la fois en termes d’efficacité de la batterie et de prouesse informatique, nous avons donc hâte de franchir cette étape.