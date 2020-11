Un procès en retraite pour couples allègue que Vince Vaughn a essayé de convaincre Star de ne pas faire une puanteur à cause du retrait d’affiche

Faizon Love a intenté le procès mercredi, avec l’intention de traduire Universal Studios devant la Cour supérieure de Californie pour des accusations de fraude, de rupture de contrat et de violation de la loi californienne sur l’emploi équitable et de la loi sur les droits civils. Love et Kali Hawk, qui ont joué un couple dans Retraite en couple aux côtés des trois autres couples interprétés par Vince Vaughn, Malin Akerman, Jon Favreau, Kristin Davis, Jason Bateman et Kristen Bell, ont été retirés des affiches. Love affirme qu’il s’agit d’un problème de blanchiment et que la société a rompu les promesses faites pour y remédier. Ci-dessous, vous pouvez voir deux versions du Retraite en couple affiche: