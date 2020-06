Un probable résidu stellaire apparaît dans une étrange collision cosmique

Les astrophysiciens ont repéré les plus étranges ondes gravitationnelles. Cette remarque pourrait forcer les scientifiques à réécrire ce qu’ils savent sur le cosmos.

Les ondes gravitationnelles se forment lorsque des objets massifs déforment l’espace-temps qui les entoure et envoient des ondulations à travers l’univers. Les scientifiques ont la toute première détection de telles ondes, formé par deux trous noirs en collision, en 2015.

Depuis lors, les détections d’ondes gravitationnelles sont devenues de plus en étranges et les scientifiques sont de plus en plus excités. Un groupe de chercheurs a récemment annoncé la première détection d’un signal d’onde gravitationnelle créé par une collision impliquant un objet plus grand que l’énorme étoile à neutrons jamais connue, mais plus petit que l’infime trou noir connu. Bien que la détection soit trop compliquée pour que les scientifiques espèrent jamais identifier avec précision ce qui s’est passé, le signal fait naître l’espoir de nouvelles observations étranges à venir. Cette détection pourrait même annoncer une nouvelle compréhension de la grande explosion stellaire qu’on appelle Supernovas.

« C’est un événement fantastique, il va vraiment changer notre façon de comprendre la formation des trous noirs et des étoiles à neutrons« , a déclaré Christopher Berry sur la plateforme Space.com. Cet astronome en ondes gravitationnelles à la Northwestern University et second auteur de la nouvelle recherche explique aussi : « Cela restera un mystère jusqu’à ce que nous puissions obtenir plus d’observations, mais cela ne signifie pas que ce n’est pas informatif.«

« Nous sommes très confiants dans les résultats, c’est un très beau signal« , a-t-il déclaré. « C’est un gazouillis merveilleux et propre si vous regardez les données. Je ne pouvais pas y croire la première fois que je les ai vues, c’est magnifique.«

Les scientifiques ont attrapé l’onde gravitationnelle, ou le « gazouillis », le 14 août 2019 et ont été encore plus intrigués lorsque l’analyse initiale a suggéré que la collision aurait pu fusionner un trou noir et une étoile à neutrons. La collision de ces deux objets est un type d’événement d’ondes gravitationnelles que les scientifiques attendaient avec impatience, car jusqu’à présent, ils n’ont vu que des fusions de paires assorties.

Mais alors que les astrophysiciens effectuaient plus d’analyses sur les données, ils ont réalisé qu’ils regardaient quelque chose d’encore plus étrange. Selon l’analyse des scientifiques de l’événement de fusion, l’un des objets en collision était environ 23 fois la masse de notre soleil – c’est un trou noir – et l’autre environ 2,6 fois la masse de notre soleil – c’est quelque chose.