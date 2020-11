Un policier impliqué dans la fusillade de Breonna Taylor poursuit son petit ami

Un policier impliqué dans la fusillade mortelle de Breonna Taylor poursuit son petit ami.Sgt Jonathan Mattingly demande une action en justice pour détresse émotionnelle, voies de fait et coups et blessures à la suite du raid dans le Kentucky en mars qui a conduit à sa mort.Mme Taylor, 26 ans, a été abattue. et tué lorsque le Sgt Mattingly et deux autres agents, Brett Hankinson et Myles Cosgrove du département de police du métro de Louisville, ont fait irruption dans l’appartement qu’elle partageait avec son petit ami Kenneth Walker. Un raid de minuit à la recherche de drogues. Raid fatal M. Walker pensait qu’ils étaient des intrus et auraient tiré avec son arme autorisée, blessant le Sgt Mattingly. Les trois officiers ont riposté, tuant Mme Taylor.Mr Walker, 27 ans, affirme ne pas s’être annoncé en entrant dans l’appartement, mais les agents ont contesté sa demande et ont déclaré qu’ils s’étaient identifiés avant d’entrer.Il n’y a pas de caméra corporelle du raid. lui-même, mais les vidéos de la police capturent ensuite M. Walker en disant: «Elle a demandé 10 fois,« qui est à la porte? »et« Nous ne savons même pas de qui il s’agissait. »Breonna Taylor posant lors d’une cérémonie de remise des diplômes à Louisville Kentucky. (Photo: Famille de Breonna Taylor / AFP via Getty) Les agents ont déclaré avoir crié à plusieurs reprises que la police était à la porte pour exécuter un mandat, une affirmation répétée dans le procès du Sgt Mattingly. une douzaine de personnes déclarent n’avoir rien entendu du tout. » Détresse émotionnelle’Sgt Mattingly a intenté une action en justice – que l’avocat de M. Walker a condamnée comme « sans fondement » – affirmant jeudi qu’il avait subi ‘un traumatisme grave, une angoisse mentale et une détresse émotionnelle’ après Une partie du procès dit: «La conduite de Walker en tirant sur Mattingly est scandaleuse, intolérable et contrevient à toutes les normes acceptées de décence et de moralité.» M. Walker a été initialement arrêté et inculpé de tentative de meurtre à la suite de l’altercation, mais les charges retenues contre lui Aucun des officiers impliqués dans le raid n’a fait l’objet d’accusations directement liées au meurtre de Mme Taylor,

