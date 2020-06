Un podcast de la Réunion presque célèbre en juillet avec Cameron Crowe / Film

À l’époque des coronavirus, nous avons connu de nombreuses retrouvailles, quoique virtuellement grâce à la magie d’Internet. Mais nous sommes sur le point d’avoir une réunion cinématographique qui sonne plus fidèle à l’acte de «rassembler le groupe» que tout autre.

Cette année marque le 20e anniversaire de Cameron CroweFilm semi-autobiographique Presque connuet Cadence13 Les origines une série de podcasts a amené le cinéaste, ainsi que des acteurs comme Billy Crudup, Patrick Fugit et Kate Hudson, pour revenir sur le film d’un jeune écrivain dont les rêves se réalisent quand il rejoint un groupe de rock émergent en tournée en tant que mission pour Pierre roulante magazine.

De façon appropriée, Pierre roulante Le magazine a attiré notre attention sur le prochain podcast de la réunion Presque célèbre qui fera ses débuts le 8 juillet. Origines: Presque célèbre fête ses vingt ans sera un podcast en cinq parties qui revient sur la réalisation du film et examine son impact culturel et son héritage après deux décennies. Il existe même une bande-annonce que vous pouvez écouter via iTunes.

Dans une déclaration sur la prochaine Presque connu podcast de retrouvailles, Cameron Crowe a déclaré:

«Entre son style aimable et la recherche exhaustive derrière ses merveilleuses questions, Jim Miller a réussi à rassembler tout l’esprit et l’émotion de Presque connu avec la fonte d’origine. C’est un petit tour de magie. Il a remonté le groupe. »

Le jeune journaliste William Miller rejoindra Crowe sur le podcast (Patrick Fugit), le célèbre pansement Penny Lane (Kate Hudson), Guitariste de Stillwater avec le mystique Russell Hammond (Billy Crudup), le chanteur qui fait sortir les gens, Jeff Bebe (Jason Lee), représentant de la maison de disques et gérant Dennis Hope (Jimmy Fallon), La sœur de William, Anita (Zooey Deschanel), et plus.

Musicien célèbre Peter Frampton fournira également des informations en tant que consultant technique du film, et Nancy Wilson of Heart parlera de la co-écriture des chansons de Stillwater avec Cameron Crowe. Les autres invités incluent le directeur de casting Gail Levin, photographe rock Neal Preston, et Pennie Trumbull, qui est la véritable inspiration de Penny Lane.

Pour l’hôte Jim Miller, c’est quelque chose de spécial. Il a dit:

« J’ai aimé Presque connu depuis le premier jour. Il est facile de prétendre que c’est l’un des plus grands films du dernier quart de siècle, et c’était sur mon mont Rushmore de films à partager avec ma fille. Ce à quoi je ne m’attendais pas, cependant, c’est que Cameron et les acteurs se souviendraient – 20 ans après la sortie du film – de tant de choses et soient si profondément touchés par l’expérience de faire le film ensemble. Leurs souvenirs et leurs réflexions profondément personnelles étaient à vif, et les fans du film entendront beaucoup de nouvelles anecdotes révélatrices et des observations franches de tous. »

Presque connu est l’un de mes films préférés de tous les temps, et plusieurs scénaristes du passé et du présent partagent également une affinité pour le film, c’est donc quelque chose que nous allons certainement écouter.

le Presque connu la réunion intervient après que de nombreuses autres réunions de haut niveau se sont produites virtuellement. Réunis à part nous a donné de grosses retrouvailles avec les acteurs et les cinéastes de Retour vers le futur, Seigneur des anneaux, Ghostbusters et plus. Des émissions diffusées depuis des années sont également revenues, comme le Communauté lecture de la table et Parcs et loisirs spécial. Même le casting de Scrubs a sorti un podcast avec le casting revoyant et se remémorant chaque épisode. C’est le bon moment pour être nostalgique alors que le monde brûle autour de nous.

