Un «  passeport d’immunité  » peut être utilisé pour l’entrée dans les pubs, les restaurants et les sites sportifs

Les gens peuvent se voir interdire d’entrer dans les pubs, les restaurants et les sites sportifs à moins qu’ils ne puissent prouver qu’ils ont été vaccinés contre le Covid-19 une fois que le vaccin sera disponible l’année prochaine, a déclaré le ministre de la Santé. , a déclaré que l’adoption du nouveau jab serait volontaire, mais a averti que l’hospitalité et les sites sportifs pourraient insister pour voir un «passeport d’immunité» avant d’autoriser les gens à entrer dans leurs sites.Le bulletin d’information politique a coupé le bruit M. Zahawi a déclaré que le Covid d’une personne -19 Le statut vaccinal pourrait être inclus dans une application téléphonique qui informerait les médecins locaux du statut d’une personne. « Mais je pense aussi que vous trouverez probablement que les restaurants, les bars, les cinémas et autres lieux, les sites sportifs, utiliseront probablement également ce système. comme ils l’ont fait avec l’application « , a déclaré M. Zahawi à la BBC. » Le genre de pression viendra dans les deux sens: des fournisseurs de services – qui diront « regardez, démontrez-nous que vous avez été vacciné » – mais aussi nous le ferons faire la technologie «Autoritarisme ignorant» Boris Johnson a émis une mise en garde concernant le déploiement des vaccins au Royaume-Uni (Photo: Adrian Dennis / Getty) Marcus Fysh, un député conservateur d’arrière-ban, a critiqué l’idée, insistant sur le fait qu’il était « 100% contre cet autoritarisme ignorant. »« Aucun vaccin candidat ne sait combien de temps durera son immunité ou de meilleurs résultats pour la maladie », a-t-il ajouté. En savoir plus Vaccin Covid: Moderna demande l’approbation des États-Unis alors que les essais finaux montrent une efficacité de 94% Approbation réglementaire La nouvelle d’un potentiel «passeport d’immunité» est venue après que la société pharmaceutique Moderna est devenue la dernière à déposer son vaccin contre le coronavirus pour approbation réglementaire. L’essai de phase trois suggère qu’il offrait des niveaux élevés de protection contre le virus, y compris chez les personnes âgées.Moderna a déclaré qu’il prévoyait de demander une autorisation d’utilisation d’urgence à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. La société demande également une autorisation de mise sur le marché conditionnelle auprès de l’Agence européenne des médicaments (EMA) et prévoit de progresser dans les revues en continu qui ont déjà été initiées avec les agences de réglementation internationales.Moderna a déclaré que l’efficacité du vaccin de l’ARNm-1273 contre la maladie était de 94,1%. et 100% contre le Covid-19 sévère.