Un officiel soutient la revendication de Victor Orta concernant son joueur de 7 millions de livres sterling – .

Le directeur sportif des Rangers, Ross Wilson, a déclaré à Rangers TV que Leeds United avait tenté de faire signer Ryan Kent lors du mercato estival.

Wilson a ajouté qu’il connaissait très bien le directeur sportif de Leeds, Victor Orta, et a soutenu son affirmation selon laquelle les Rangers ne voulaient pas vendre Kent.

Orta a déclaré au Yorkshire Evening Post le mois dernier que Leeds avait tenté de signer l’ancien ailier de Liverpool.

Le Times a rapporté en août que le club de Premier League avait fait une offre de 10 millions de livres sterling pour Kent, mais qu’elle avait été rejetée par le Gers.

Le manager des Rangers Steven Gerrard lui-même a confirmé l’offre des Blancs, telle que citée sur talkSPORT en août.

Wilson a déclaré à Rangers TV, tel que transcrit par The Scottish Sun: «Victor Orta est le directeur sportif de Leeds United et quelqu’un que je respecte et est un bon ami à moi.

«Il a déjà parlé de Ryan Kent et a déclaré que les Rangers avaient clairement indiqué qu’il n’était pas à vendre et que ce serait vrai parce que nous n’avions jamais prévu de quitter les Rangers. C’était clair.

Position sensible

Kent est l’un des meilleurs joueurs offensifs de la Premiership écossaise et est une figure clé des Rangers.

Le Gers vise à remporter le titre de Premier League écossaise cette saison, et le joueur de 23 ans jouera un grand rôle dans cette quête.

Selon WhoScored, l’ancien entraîneur de Liverpool a marqué quatre buts et fourni une passe en 12 matches de Premiership écossais pour l’équipe de Gerrard jusqu’à présent cette saison.

Les Rangers ont payé à Liverpool 7 millions de livres sterling de frais de transfert pour signer Kent à l’été 2019, comme le rapporte le Times.

